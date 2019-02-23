Через смерть однорічної дитини судили горе-матір з Волині





Про це йдеться у вироку Турійського районного суду, - пише



Зазначається, що наприкінці липня 2018 року жінка, яку вже до того притягували до адмінвідповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, не вжила заходів задля лікування однорічного сина, котрий захворів на гостру лейкоцитарну бронхопневмонію.



Початок вказаного захворювання проявлявся підвищенням температури тіла дитини до 38 і більше градусів, а також в'ялістю, відмовою від їжі та сну. Внаслідок цього у дитини розвинулася незворотня легенево-серцева недостатність, яка призвела до смерті. Згідно висновку експерта, трагічних наслідків можна було уникнути, якби жінка своєчасно звернулася до медиків.



Жінка свою вину повністю визнала, зазначивши, що помітила підвищення температури у дитини, але думала, що в нього ріжуться зуби і тому самотужки намагалася збити температуру. Лише через два дні вона побачила, що температура не падає і викликала швидку допомогу. Проте було запізно: син помер у неї на руках до приїзду медичних працівників.



Суд призначив обвинуваченій покарання у виді трьох років позбавлення волі із застосуванням дворічного іспитового строку. До слова, у жінки на утриманні перебуває четверо малолітніх дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 29-річну мешканку одного з сіл Рожищенського району, через недбалість якої померла дитина.Про це йдеться у вироку Турійського районного суду, - пише Конкурент. Зазначається, що наприкінці липня 2018 року жінка, яку вже до того притягували до адмінвідповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, не вжила заходів задля лікування однорічного сина, котрий захворів на гостру лейкоцитарну бронхопневмонію.Початок вказаного захворювання проявлявся підвищенням температури тіла дитини до 38 і більше градусів, а також в'ялістю, відмовою від їжі та сну. Внаслідок цього у дитини розвинулася незворотня легенево-серцева недостатність, яка призвела до смерті. Згідно висновку експерта, трагічних наслідків можна було уникнути, якби жінка своєчасно звернулася до медиків.Жінка свою вину повністю визнала, зазначивши, що помітила підвищення температури у дитини, але думала, що в нього ріжуться зуби і тому самотужки намагалася збити температуру. Лише через два дні вона побачила, що температура не падає і викликала швидку допомогу. Проте було запізно: син помер у неї на руках до приїзду медичних працівників.Суд призначив обвинуваченій покарання у виді трьох років позбавлення волі із застосуванням дворічного іспитового строку. До слова, у жінки на утриманні перебуває четверо малолітніх дітей.

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