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На Волині розшукали безвісти зниклу бабусю

На Волині розшукали безвісти зниклу бабусю
У Локачинському районі поліцейські розшукали безвісти зниклу місцеву жительку.

Учора, 24 червня, до Локачинського відділення поліції звернулася 27-річна жителька цього ж району, йдеться на сторінці місцевого відділення поліції у Facebook.

Вона повідомила, що її 66-річна бабуся, жителька села Холопичі Локачинського району, пішла з дому та не повернулась.

Через 5 годин пошуків працівники СРПП Локачинського ВП оперативно встановили місце перебування розшукуваної.

Наразі пенсіонерка перебуває за місцем проживання. Протиправних дій щодо неї не скоєно.

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Теги: Локачинський район, пошуки, поліція
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