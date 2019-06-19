На Волині розшукали безвісти зниклу бабусю





Учора, 24 червня, до Локачинського відділення поліції звернулася 27-річна жителька цього ж району,



Вона повідомила, що її 66-річна бабуся, жителька села Холопичі Локачинського району, пішла з дому та не повернулась.



Через 5 годин пошуків працівники СРПП Локачинського ВП оперативно встановили місце перебування розшукуваної.



Наразі пенсіонерка перебуває за місцем проживання. Протиправних дій щодо неї не скоєно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі поліцейські розшукали безвісти зниклу місцеву жительку.Учора, 24 червня, до Локачинського відділення поліції звернулася 27-річна жителька цього ж району, йдеться на сторінці місцевого відділення поліції у Facebook.Вона повідомила, що її 66-річна бабуся, жителька села Холопичі Локачинського району, пішла з дому та не повернулась.Через 5 годин пошуків працівники СРПП Локачинського ВП оперативно встановили місце перебування розшукуваної.Наразі пенсіонерка перебуває за місцем проживання. Протиправних дій щодо неї не скоєно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію