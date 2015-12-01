Івано-Франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО





Про це на своїй сторінці в Facebook написала мати однієї з учасниць ЗНО Ярина Румежак, - пише



“Сьогодні моя донечка здає ЗНО з математики. Хлопчина забув документи. Всі батьки і діти в шоці. Черговий поліцейський не розгубився. Викликав патруль з мигалками. Встиг. Всі батьки гучно аплодували поліцейським. Хороших людей, які роблять гарні вчинки багато, головне їх помічати”, - написала Ярина Румежак.



Нагадаємо, через повінь на Заході України абітурієнтів регіону закликали взяти участь у додатковій сесії ЗНО.

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