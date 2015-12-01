вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Івано-Франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО

Івано-Франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО
В Івано-Франківську один з учасників зовнішнього незалежного оцінювання забув документи. Черговий поліцейський викликав патруль з мигалками, який допоміг хлопцю встигнути на тестування з математики.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала мати однієї з учасниць ЗНО Ярина Румежак, - пише УНН.

“Сьогодні моя донечка здає ЗНО з математики. Хлопчина забув документи. Всі батьки і діти в шоці. Черговий поліцейський не розгубився. Викликав патруль з мигалками. Встиг. Всі батьки гучно аплодували поліцейським. Хороших людей, які роблять гарні вчинки багато, головне їх помічати”, - написала Ярина Румежак.

Нагадаємо, через повінь на Заході України абітурієнтів регіону закликали взяти участь у додатковій сесії ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Івано-франківськ, ЗНО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Івано-Франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО
Сьогодні, 07:31
В Україні будують дороги зі шлаку
Сьогодні, 06:27
У квартирі 70-річного волинянина під час обшуку знайшли боєприпаси
Сьогодні, 05:18
В Україні жорсткіше каратимуть за образу поліцейського
Сьогодні, 04:15
У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
На Івано-Франківщині сільському голові кинули вибухівку на подвір'я На Івано-Франківщині сільському голові кинули вибухівку на подвір'я
01 грудень, 2015, 03:36
Жорстока бійка у Калуші: поліцейським довелося стріляти Жорстока бійка у Калуші: поліцейським довелося стріляти
09 листопад, 2015, 04:29
Поліція та екологи перевірили, чи не зливає «Луцькводоканал» нечистоти у Стир Поліція та екологи перевірили, чи не зливає «Луцькводоканал» нечистоти у Стир
25 червень, 21:37
На Волині розшукали безвісти зниклу бабусю На Волині розшукали безвісти зниклу бабусю
25 червень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Івано-Франківські копи з мигалками доставили хлопця на ЗНО
Сьогодні, 07:31
 0
В Україні будують дороги зі шлаку
Сьогодні, 06:27
 0
У квартирі 70-річного волинянина під час обшуку знайшли боєприпаси
Сьогодні, 05:18
 0
В Україні жорсткіше каратимуть за образу поліцейського
Сьогодні, 04:15
 0
У Чернівцях на затопленому ринку чоловік спіймав величезну рибину. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8