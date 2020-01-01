Закривати дитсадки немає потреби, – очільниця управління освіти Луцькради

Зіновія Лещенко розповіла, що наразі у місті немає потреби закривати дитячі садки.



Про це вона



З її слів, ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед працівників міських садочків - контрольована.



Нагадаємо, напередодні коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Днем раніше, COVID-19 виявили у викладачки



"Позиція міської влади така, щоб піти назустріч батькам, задовольнити потреби дітей в перебуванні в садках, створити умови батькам, щоб вони могли працювати. Ми спілкували з представниками Держпродспоживслужби, лабораторного центру", - каже Зіновія Лещенко.



Нині працівниці дитсадка №37 в інфекційній лікарні. Зіновія Лещенко говорить: контактним особам провели ПЛР-тестування, інших випадків захворювання не виявили.



"В інших осіб є гайморит, є ангіна, є тиск високий. Вони всі пройшли тести, всі здорові, і діти здорові і зрештою той період в який би інші захворіли пройшов", - розповіла начальниця міського управління освіти.



Нагадаємо, від 22 червня, рішенням обласної комісії ТЕБ та НС дитячі заклади на території Волині мали припинити роботу. У Луцьку міська влада вирішила не посилювати карантин.



Як розповіли в управлінні освіти, нині з 11 тисяч луцьких дошкільнят дитсадки щодня відвідує в середньому дві з половиною тисячі дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальниця управління освіти Луцької міськрадирозповіла, що наразі у місті немає потреби закривати дитячі садки.Про це вона повідомила у коментарі "Суспільному".З її слів, ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед працівників міських садочків - контрольована.Нагадаємо, напередодні коронавірус лабораторно підтвердили у двохДнем раніше, COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі."Позиція міської влади така, щоб піти назустріч батькам, задовольнити потреби дітей в перебуванні в садках, створити умови батькам, щоб вони могли працювати. Ми спілкували з представниками Держпродспоживслужби, лабораторного центру", - каже Зіновія Лещенко.Нині працівниці дитсадка №37 в інфекційній лікарні. Зіновія Лещенко говорить: контактним особам провели ПЛР-тестування, інших випадків захворювання не виявили."В інших осіб є гайморит, є ангіна, є тиск високий. Вони всі пройшли тести, всі здорові, і діти здорові і зрештою той період в який би інші захворіли пройшов", - розповіла начальниця міського управління освіти.Нагадаємо, від 22 червня, рішенням обласної комісії ТЕБ та НС дитячі заклади на території Волині мали припинити роботу. У Луцьку міська влада вирішила не посилювати карантин.Як розповіли в управлінні освіти, нині з 11 тисяч луцьких дошкільнят дитсадки щодня відвідує в середньому дві з половиною тисячі дітей.

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