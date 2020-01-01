Закривати дитсадки немає потреби, – очільниця управління освіти Луцькради
Сьогодні, 17:20
Начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко розповіла, що наразі у місті немає потреби закривати дитячі садки.
Про це вона повідомила у коментарі "Суспільному".
З її слів, ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед працівників міських садочків - контрольована.
Нагадаємо, напередодні коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Днем раніше, COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі.
"Позиція міської влади така, щоб піти назустріч батькам, задовольнити потреби дітей в перебуванні в садках, створити умови батькам, щоб вони могли працювати. Ми спілкували з представниками Держпродспоживслужби, лабораторного центру", - каже Зіновія Лещенко.
Нині працівниці дитсадка №37 в інфекційній лікарні. Зіновія Лещенко говорить: контактним особам провели ПЛР-тестування, інших випадків захворювання не виявили.
"В інших осіб є гайморит, є ангіна, є тиск високий. Вони всі пройшли тести, всі здорові, і діти здорові і зрештою той період в який би інші захворіли пройшов", - розповіла начальниця міського управління освіти.
Нагадаємо, від 22 червня, рішенням обласної комісії ТЕБ та НС дитячі заклади на території Волині мали припинити роботу. У Луцьку міська влада вирішила не посилювати карантин.
Як розповіли в управлінні освіти, нині з 11 тисяч луцьких дошкільнят дитсадки щодня відвідує в середньому дві з половиною тисячі дітей.
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Про це вона повідомила у коментарі "Суспільному".
З її слів, ситуація із захворюваністю на COVID-19 серед працівників міських садочків - контрольована.
Нагадаємо, напередодні коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Днем раніше, COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі.
"Позиція міської влади така, щоб піти назустріч батькам, задовольнити потреби дітей в перебуванні в садках, створити умови батькам, щоб вони могли працювати. Ми спілкували з представниками Держпродспоживслужби, лабораторного центру", - каже Зіновія Лещенко.
Нині працівниці дитсадка №37 в інфекційній лікарні. Зіновія Лещенко говорить: контактним особам провели ПЛР-тестування, інших випадків захворювання не виявили.
"В інших осіб є гайморит, є ангіна, є тиск високий. Вони всі пройшли тести, всі здорові, і діти здорові і зрештою той період в який би інші захворіли пройшов", - розповіла начальниця міського управління освіти.
Нагадаємо, від 22 червня, рішенням обласної комісії ТЕБ та НС дитячі заклади на території Волині мали припинити роботу. У Луцьку міська влада вирішила не посилювати карантин.
Як розповіли в управлінні освіти, нині з 11 тисяч луцьких дошкільнят дитсадки щодня відвідує в середньому дві з половиною тисячі дітей.
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