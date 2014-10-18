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Чоловік підстрелив напарника і «замінував» супермаркет, щоб сховатися від кредиту у тюрмі

Чоловік підстрелив напарника і «замінував» супермаркет, щоб сховатися від кредиту у тюрмі
У Миколаєві поліцейські затримали киянина, який поранив напарника-охоронця та «замінував» супермаркет.

Про це інформують на сайті ГУНП Миколаївської області.

Так, 26 червня вночі двоє чоловіків, які прибули у Миколаїв здійснювати охорону фізичних осіб, спільно вживали алкоголь біля під’їзду орендованої в Заводському районі квартири. В ході спілкування між ними виник конфлікт, 38-річний киянин дістав травматичний пістолет та вистрілив приятелю в ногу.

За медичною допомогою 26-річний потерпілий не звертався, поранення виявилось непроникаючим, але правопорушник сам сповістив поліцію про стрілянину. Патрульні доставили і його, і потерпілого до відділу поліції. Постраждалий відмовився писати заяву на колегу, зазначивши, що претензій до нього він не має, тому на ранок чоловіків відпустили. Зареєстрований пістолет травматичної дії правоохоронці вилучили.

Зі слів киянина, через чисельні кредитні борги він хотів потрапити за ґрати, тому знову зателефонував на 102 та повідомив про замінування супермаркету, розташованого неподалік.

Наразі готують матеріали для вручення чоловікові повідомлення про підозру у скоєнні злочинів.


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Теги: борги, злочин, Миколаїв, тюрма
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