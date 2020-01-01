Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО





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Сотні людей захотіли відпочити і охолодитися. Місця для усіх було мало, відпочивальники не дотримувалися соціальної дистанції.



Зазначимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, на пляжах можна перебувати без маски, але водночас потрібно обов’язково дотримуватись соціальної дистанції. Шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пляжі, всіяні відпочивальниками, можна було побачити 28-го червня на озері Велимче у селі Соловичі Турійського району.Про це повідомляє "Буг".Сотні людей захотіли відпочити і охолодитися. Місця для усіх було мало, відпочивальники не дотримувалися соціальної дистанції.Зазначимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, на пляжах можна перебувати без маски, але водночас потрібно обов’язково дотримуватись соціальної дистанції. Шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.

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