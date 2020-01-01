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Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО

Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО
Пляжі, всіяні відпочивальниками, можна було побачити 28-го червня на озері Велимче у селі Соловичі Турійського району.

Про це повідомляє "Буг".

Сотні людей захотіли відпочити і охолодитися. Місця для усіх було мало, відпочивальники не дотримувалися соціальної дистанції.

Зазначимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, на пляжах можна перебувати без маски, але водночас потрібно обов’язково дотримуватись соціальної дистанції. Шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.



Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО
Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Турійський район, пляжі, карантин
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