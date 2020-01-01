Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
Пляжі, всіяні відпочивальниками, можна було побачити 28-го червня на озері Велимче у селі Соловичі Турійського району.
Про це повідомляє "Буг".
Сотні людей захотіли відпочити і охолодитися. Місця для усіх було мало, відпочивальники не дотримувалися соціальної дистанції.
Зазначимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, на пляжах можна перебувати без маски, але водночас потрібно обов’язково дотримуватись соціальної дистанції. Шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Буг".
Сотні людей захотіли відпочити і охолодитися. Місця для усіх було мало, відпочивальники не дотримувалися соціальної дистанції.
Зазначимо, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, на пляжах можна перебувати без маски, але водночас потрібно обов’язково дотримуватись соціальної дистанції. Шезлонги розміщувати на відстані не менше 1,5 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Незважаючи на карантин, пляжі у Турійському районі – переповнені відпочивальниками. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:38
У Рівному посеред ночі пошкодили 9 автівок. ФОТО
Сьогодні, 16:00
На озері біля Шацька знайшли пів кілометра браконьєрських сіток
Сьогодні, 15:38