У Торчині мопед врізався у припарковану вантажівку
Сьогодні, 12:32
На автодорозі у селищі Торчин Луцького району мопед врізався у припарковану на узбіччі вантажівку ЗІЛ.
Автопригода сталась 29 червня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом мопеда перебував 27-річний житель Рожищенського району. Його госпіталізували.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Автопригода сталась 29 червня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом мопеда перебував 27-річний житель Рожищенського району. Його госпіталізували.
За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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