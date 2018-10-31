У Торчині мопед врізався у припарковану вантажівку





Автопригода сталась 29 червня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом мопеда перебував 27-річний житель Рожищенського району. Його госпіталізували.



За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селищі Торчин Луцького району мопед врізався у припарковану на узбіччі вантажівку ЗІЛ.Автопригода сталась 29 червня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом мопеда перебував 27-річний житель Рожищенського району. Його госпіталізували.За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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