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У Торчині мопед врізався у припарковану вантажівку

У Торчині мопед врізався у припарковану вантажівку
На автодорозі у селищі Торчин Луцького району мопед врізався у припарковану на узбіччі вантажівку ЗІЛ.

Автопригода сталась 29 червня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом мопеда перебував 27-річний житель Рожищенського району. Його госпіталізували.

За цим фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: мопед, аварія, Торчин
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