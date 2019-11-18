Розшукують безвісти зниклого пенсіонера з Гірки Полонки

Миколу Даниловича Федюка, жителя села Гірка Полонка Луцького району.



Зазначається, що чоловік у травні 2018 року пішов з дому та по даний час місцезнаходження його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або «102».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує безвісти зниклого 83-річного, жителя села Гірка Полонка Луцького району.Зазначається, що чоловік у травні 2018 року пішов з дому та по даний час місцезнаходження його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або «102».

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