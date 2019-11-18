Розшукують безвісти зниклого пенсіонера з Гірки Полонки
Сьогодні, 13:03
Поліція розшукує безвісти зниклого 83-річного Миколу Даниловича Федюка, жителя села Гірка Полонка Луцького району.
Зазначається, що чоловік у травні 2018 року пішов з дому та по даний час місцезнаходження його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або «102».
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Зазначається, що чоловік у травні 2018 року пішов з дому та по даний час місцезнаходження його невідоме, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0664194912, 0502328242 або «102».
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