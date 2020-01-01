ЗНО з української мови та літератури склали 275 тисяч абітурієнтів





Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті



“Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України. Традиційно ЗНО з української мови і літератури є найчисельнішим з-поміж усіх тестувань. І те, що його вдалось провести в безпечних умовах, свідчить про готовність МОН, УЦОЯО та пунктів тестування дбати про здоров’я учасників і педагогів протягом всієї основної та додаткової сесій ЗНО”, – зазначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.



Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів.



Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з української мови і літератури буде визначено до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.



Учасники тестування, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з української мови і літератури через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Докладніше про те, як це зробити, можна прочитати за посиланням.



Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики. У ньому взяли участь 152 180 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 червня 2020 року, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. В ньому взяли участь 275 081 особа.Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міносвіти “Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України. Традиційно ЗНО з української мови і літератури є найчисельнішим з-поміж усіх тестувань. І те, що його вдалось провести в безпечних умовах, свідчить про готовність МОН, УЦОЯО та пунктів тестування дбати про здоров’я учасників і педагогів протягом всієї основної та додаткової сесій ЗНО”, – зазначила заступниця міністра освіти і наукиУчасть у тестуванні з української мови і літератури взяли 275 081 особа – це 74,44% від загальної кількості зареєстрованих. 143-х учасників не допустили до пунктів тестування, з них 52-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів.Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з української мови і літератури буде визначено до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.Учасники тестування, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з української мови і літератури через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Докладніше про те, як це зробити, можна прочитати за посиланням.Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 стартувала 25 червня тестуванням з математики. У ньому взяли участь 152 180 осіб.

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