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З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії
За законом про держбюджет прожитковий мінімум зросте з 1 липня.

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн, - повідомляють у Пенсійному фонді.

Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії
З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум і збільшаться пенсії


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Теги: прожитковий мінімум, Україна
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