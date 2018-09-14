Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 10:13
Дощова погода і теплі ночі – прекрасні умови для росту грибів та й буяння лісу загалом.
Результатом тихого полювання поділилися Катерина Бойко у фейсбук-групі Старовижівський край, - пише Район.Стара Вижівка.
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«Тихе полювання...Сезон відкрито», – написала вона.
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Результатом тихого полювання поділилися Катерина Бойко у фейсбук-групі Старовижівський край, - пише Район.Стара Вижівка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО
«Тихе полювання...Сезон відкрито», – написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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