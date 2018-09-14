вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО

Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Дощова погода і теплі ночі – прекрасні умови для росту грибів та й буяння лісу загалом.

Результатом тихого полювання поділилися Катерина Бойко у фейсбук-групі Старовижівський край, - пише Район.Стара Вижівка.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин назбирав у лісі 10 кілограмів лисичок. ФОТО

«Тихе полювання...Сезон відкрито», – написала вона.

Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тихе полювання, гриби, сезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:27
У ще одному районі Волині посилили карантин
Сьогодні, 10:24
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 10:13
З 1 липня Україна скасовує пільги на ввезення електрокарів
Сьогодні, 10:03
У місті на Волині обікрали церкву
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
На Волині – грибний сезон. ВІДЕО На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
14 вересень, 2018, 10:26
Гриби близько: лісівники прогнозують початок сезону «тихого полювання» на Волині Гриби близько: лісівники прогнозують початок сезону «тихого полювання» на Волині
10 вересень, 2018, 16:16
Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО Мешканці району на Волині похизувалися чималим грибним «уловом». ФОТО
15 жовтень, 2019, 09:32
Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями Директор школи на Волині похвалився грибними трофеями
30 серпень, 2019, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Велодню бути»: у ТРЦ ПортCity розігрують 9 велосипедів*
Сьогодні, 11:10
 0
Доньки просять волинян допомогти зібрати гроші на лікування для мами
Сьогодні, 10:50
 0
Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:27
 0
У ще одному районі Волині посилили карантин
Сьогодні, 10:24
 0
Волинянка похизувалася чималим грибним «уловом». ФОТО
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8