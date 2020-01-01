Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*

У ресторації «Брама у світ смаків» можна замовити комплексний обід «з собою».Про це повідомляє адміністрація закладу.«Не гайте часу на роздуми, що приготувати чи де сьогодні поїсти. Замовляй комплексний обід в ресторації «Брама» з собою на виніс та забирайте біля вікна STREET WINDOW!», - йдеться у повідомленні.Вартість комплексного обіду - 50 гривень.Замовлення приймають у будні дні з 12:00 до 15:00 за телефоном 067 361 34 03.