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На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони

На Шацьких озерах обмежили роботу дискотек і заборонили атракціони
У Шацькому районі вирішили посилити карантинні заходи безпеки.

Таке рішення прийняли під час позачергового засідання місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, яке відбулося 30 червня, повідомляють на сайті Шацької РДА.

На порядку денному розглядалося питання про результати обстежень дотримання карантинних заходів на території району у вихідні 27,28,29 червня 2020 року.

Заслухавши інформацію про проведені обстеження щодо забезпечення виконання на території району протиепідемічних заходів, члени комісії обговорили це питання, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації.

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В результаті засідання, з метою забезпечення дотримання карантинних заходів та запобіганню поширенню на території району інфекційного захворювання прийняли рішення:

- посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства, а також дотримання режиму роботи розважальних закладів на території району;

- забезпечити здійснення заходів державного нагляду (контролю) за об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування, розважальними закладами відповідно до встановлених вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19), затверджених головним державним санітарним лікарем України;

- провести роз’яснювальну роботу з підприємцями, які надають послуги населенню на територіях відпочинку села Світязь та в прибережних смугах озер Світязь, Пісочне щодо забезпечення дотримання режиму роботи закладів та відсутності музичного озвучення після 22.00 години на період карантину;

- заборонити діяльність розважальних атракціонів та тематичних парків на період карантину.

Підсумовуючи засідання, заступник голови райдержадміністрації Володимир Самусєв наголосив на виробленій спільній конструктивній позиції стосовно контролю за дотриманням правил карантинного режиму.

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Теги: Шацький район, карантин, посилення
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