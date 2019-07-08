Ситуація, що виникла на Волині у зв’язку з літнім паводком, не підпадає під статус надзвичайної

На Волині обговорили питання підтоплення окремих населених пунктів області внаслідок випадання значної кількості опадів.Про це розмовляли під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, - інформують у Волинській ОДА.З метою аналізу ситуації, що склалася на Волині, та вирішення проблемних питань, учасників комісії поінформував начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіЗокрема, він повідомив, що станом на 30 червня цього року внаслідок випадання значної кількості опадів на Волині триває літній паводок.Загалом підтоплено та затоплено 13649 га, у тому числі 300 га – річковими водами. Дощовими водами підтоплено та затоплено у Ратнівському районі 8345 га сільськогосподарських угідь та 559 присадибних ділянок, у Камінь-Каширському районі – 2100 га, у Старовижівському – 1250 га, у Шацькому – 1015 га, у Маневицькому – 29 га та у Любомльському – 10 га. У Любешівському районі водами річки Стохід затоплено та підтоплено 300 га сінокосів та пасовищ, дощовими водами – 600 га.Також є загроза часткового підтоплення окремих населених пунктів північних районів області. Відтак, спеціалістами водогосподарських організацій області постійно проводиться обстеження меліоративних систем, дамб, гідротехнічних споруд з метою виявлення пошкоджень та їх ліквідації.І хоча підтоплення завдали деякої шкоди сільському господарству нашого краю, проте, ситуація, що виникла на Волині, не підпадає під статус надзвичайної, позаяк від повені не постраждали навіть 1% сільськогосподарських угідь. Річки вийшли на заплаву лише на 3 см, що властиво для північних районів області.«Відкачати воду з сільськогосподарських угідь практично неможливо через низький рівень води, оскільки насоси аварійного відкачування води не мають таких технічних можливостей», – наголосив Володимир Грушовінчук.Разом з тим, рятувальники надають допомогу волинянам у разі їх звернення з ліквідації підтоплень присадибних ділянок. Протягом останніх днів червня спеціалісти рятувальної служби здійснювали до 25 виїздів на добу в окремих населених пунктах північних районів області, однак, за останню добу таких звернень більше не надходило.За результатами обговорення облдержадміністрацією спільно з управлінням ДСНС у Волинській області провели перемовини з керівниками районів, у яких зафіксовані підтоплення. Відтак, їм рекомендовали створити відповідні комісії, які визначать об’єми завданих збитків, та подати результати зазначеного моніторингу на засідання місцевих ТЕБ та НС. Позаяк, Постановою КМУ від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» передбачене, посеред іншого, використання коштів резервного фонду бюджету на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.Відповідно до документу, рішення про доцільність та можливість виділення коштів з резервного фонду бюджету (державного або місцевого) приймається органами виконавчої влади відповідного рівня в залежності від об’єму завданих збитків.