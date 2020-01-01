У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи





Робоча група обстежила заклад громадського харчування, магазин торгівлі непродовольчими товарами, 3 продовольчих магазини у вівторок, 30 червня, – повідомили на



Під час перевірки виявили такі порушення:



– Не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;



– Не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;



– Не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі.



У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На трьох фізичних осіб-підприємців склали протоколи про адміністративне правопорушення.



Щодо виявлених порушень у одному із закладів з метою вжиття відповідних заходів адміністративного впливу повідомлено органи Національної поліції.

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