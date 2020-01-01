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У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи

У закладах Володимира-Волинського влаштували «протиепідемічний рейд»: в ході перевірки на трьох підприємців склали адмінпротоколи
Спеціалісти управління Держпродспоживслужби спільно із працівником управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради провели моніторингові обстеження щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних вимог.

Робоча група обстежила заклад громадського харчування, магазин торгівлі непродовольчими товарами, 3 продовольчих магазини у вівторок, 30 червня, – повідомили на сайті міста Володимир - Волинський.

Під час перевірки виявили такі порушення:

– Не здійснювалися записи температурного скринінгу працівників;

– Не проводиться централізований збір використаних ЗІЗ в окремі контейнери з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

– Не здійснюється вологе прибирання виробничих приміщень та поверхонь на літніх майданчиках, місць контакту рук працівників і клієнтів, відсутня відмітка у відповідному журналі.

У ході перевірок працівникам надали пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. На трьох фізичних осіб-підприємців склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Щодо виявлених порушень у одному із закладів з метою вжиття відповідних заходів адміністративного впливу повідомлено органи Національної поліції.

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Теги: Волинь, карантин, Володимир-Волинський, перевірка
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