В Україні – 889 випадків коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 81





Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє



За добу померли 12 українців. 505 людей за добу одужали.



На Волині за останню добу виявили 81 новий випадок коронавірусу.



Загальна кількість хворих станом на 2 липня в області - 2508 випадків. Одужали 744 людини. Померли - 62.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу в Україні зафіксували 889 випадків зараження коронавірусом. Внаслідок цього станом на ранок 2 липня загальна статистика виявлених хворих на коронавірус в країні зросла до 45 887.Про динаміку поширення коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу апарату РНБО.За добу померли 12 українців. 505 людей за добу одужали.На Волині за останню добу виявили 81 новий випадок коронавірусу.Загальна кількість хворих станом на 2 липня в області - 2508 випадків. Одужали 744 людини. Померли - 62.

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