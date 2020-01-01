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Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку

Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку
Луцькі патрульні затримали чоловіка, який ймовірно причетний до крадіжки велосипеду.

Нагадаємо, що 1 липня, поліцейські отримали повідомлення про те, що на проспекті Молоді, невідома особа викрала двоколісний, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на місце події, заявник надав відео, на якому видно, як чоловік скоїв крадіжку та направився в сторону проспекту Соборності. Обстежуючи прилеглу територію, патрульні помітили особу з велосипедом, які збігалися з орієнтуванням, чоловіка затримали.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин справи.

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Теги: Луцьк, тату-майстер, крадіжка
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