Знайшли злодія, який вкрав велосипед у відомого майстра тату в Луцьку





Нагадаємо, що 1 липня, поліцейські отримали повідомлення про те, що на проспекті Молоді,



Прибувши на місце події, заявник надав відео, на якому видно, як чоловік скоїв крадіжку та направився в сторону проспекту Соборності. Обстежуючи прилеглу територію, патрульні помітили особу з велосипедом, які збігалися з орієнтуванням, чоловіка затримали.



На місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні затримали чоловіка, який ймовірно причетний до крадіжки велосипеду.Нагадаємо, що 1 липня, поліцейські отримали повідомлення про те, що на проспекті Молоді, невідома особа викрала двоколісний , - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши на місце події, заявник надав відео, на якому видно, як чоловік скоїв крадіжку та направився в сторону проспекту Соборності. Обстежуючи прилеглу територію, патрульні помітили особу з велосипедом, які збігалися з орієнтуванням, чоловіка затримали.На місце події прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин справи.

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