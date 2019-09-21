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На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО

На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО
В дворі приватного будинку на вулиці Івана Носаля у Рівному вибухнула граната, яку кинула невідома особа.

Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, другого липня, о другій ночі, пише сектор комунікації поліції у Рівненській області.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду місця події та зібраної слідової інформації поліцейські встановили, що на подвір’ї будинку вибухнула граната РГД-5. Вилучені важіль до неї та уламки відправили для проведення експертизи.

42-річний власник будинку та його дружина перебували у цей час на відпочинку. В помешканні знаходилися їхня малолітня донька із бабусею — ніхто з них не постраждав. Унаслідок вибуху пошкоджено ворота гаражів та вікна першого-другого поверхів.

Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Одна із версій, яку розглядають поліцейські, пов’язана із підприємницькою діяльністю 42-річного чоловіка.

На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО
На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО
На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО

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Теги: Рівне, вибух, підприємець
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