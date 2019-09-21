На подвір'ї рівненського підприємця вибухнула граната. ФОТО





Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, другого липня, о другій ночі,



За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду місця події та зібраної слідової інформації поліцейські встановили, що на подвір’ї будинку вибухнула граната РГД-5. Вилучені важіль до неї та уламки відправили для проведення експертизи.



42-річний власник будинку та його дружина перебували у цей час на відпочинку. В помешканні знаходилися їхня малолітня донька із бабусею — ніхто з них не постраждав. Унаслідок вибуху пошкоджено ворота гаражів та вікна першого-другого поверхів.



Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Одна із версій, яку розглядають поліцейські, пов’язана із підприємницькою діяльністю 42-річного чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В дворі приватного будинку на вулиці Івана Носаля у Рівному вибухнула граната, яку кинула невідома особа.Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, другого липня, о другій ночі, пише сектор комунікації поліції у Рівненській області.За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба ГУНП. За результатами огляду місця події та зібраної слідової інформації поліцейські встановили, що на подвір’ї будинку вибухнула граната РГД-5. Вилучені важіль до неї та уламки відправили для проведення експертизи.42-річний власник будинку та його дружина перебували у цей час на відпочинку. В помешканні знаходилися їхня малолітня донька із бабусею — ніхто з них не постраждав. Унаслідок вибуху пошкоджено ворота гаражів та вікна першого-другого поверхів.Слідчі Рівненського відділу поліції розпочали за цим фактом досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Одна із версій, яку розглядають поліцейські, пов’язана із підприємницькою діяльністю 42-річного чоловіка.

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