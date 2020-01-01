На Волині відкрили уже 8-му поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 05:18
У рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» на території Волинської області відкрили 8-му поліцейську станцію.
Станція обслуговуватиме територію Вишнівської сільської ОТГ у Любомльському районі, до якої входять 18 населених пунктів, де мешкають понад 7 тисяч людей, - йдеться на сторінці у facebook "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Під час відкриття поліцейської станції жителям ОТГ представили поліцейських офіцерів громад. 1 липня відбулося урочисте відкриття поліцейської станції за участі представників УПД ГУНП у Волинській області, керівництва органу місцевого самоврядування та представників громади.
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Станція обслуговуватиме територію Вишнівської сільської ОТГ у Любомльському районі, до якої входять 18 населених пунктів, де мешкають понад 7 тисяч людей, - йдеться на сторінці у facebook "Поліцейський офіцер громади у Волинській області".
Під час відкриття поліцейської станції жителям ОТГ представили поліцейських офіцерів громад. 1 липня відбулося урочисте відкриття поліцейської станції за участі представників УПД ГУНП у Волинській області, керівництва органу місцевого самоврядування та представників громади.
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