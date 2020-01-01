3 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження начальник відділу інформаційної роботи Луцької міської ради(на фото).Також день народження 3 липня у заступника головного редактора газети «Волинь-нова»та артиста Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженого артиста УкраїниВітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Опанас, Гліб, Ніна, Інна та Римма.Усім бажаємо здоров'я, благополуччя і любові.У цей день 1990 року у США під час лікування помер волинянин льотчик-випробувач Анатолій Грищенко.Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС виконував надскладні завдання: перевозив гелікоптером великогабаритні вантажі на зовнішній підвісці, розробив методику перевезення плит для спорудження саркофага, навчав особовий склад пілотів оволодівати навичками польоту в умовах радіоактивного забруднення.Відтак льотчик отримав потужну дозу опромінення, і порятувати його могла тільки операція з пересадки кісткового мозку. Американські колеги зібрали необхідні на операцію кошти. Операцію зробили у США, але доза радіації була настільки великою, що Анатолій Грищенко помер після операції.За мужність і відвагу, виявлені під час ліквідації аварії на ЧАЕС, йому присвоїли звання Герой Росії.У Луцьку на проспекті Волі на будинку, де колись жив Грищенко, йому встановили меморіальну дошку.