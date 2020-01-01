У Польщі – масштабна аварія: зіткнулися 2 вантажівки та автобус з українцями. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Автобус, який перевозив близько 40 громадян України, потрапив у ДТП поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у генконсульстві України у Кракові.
У результаті зіткнення автобуса, який, ймовірно, прямував з Тернополя до Варшави, з двома вантажівками постраждало 16 пасажирів, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані.
“На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталося ДТП за участю вантажівок й автобуса українського перевізника. У ньому перебувало близько 40 громадян України. Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані”, - повідомили у консульстві.
Серед постраждалих дітей немає. Осіб, які постраждали, доставили до лікарень гелікоптерами.
Генконсульство перебуває в оперативному контакті з пожежниками, поліцією і рятувальними службами. Усім особам, які не потребують медичної допомоги, надано усіляку іншу допомогу, їх тимчасово розселено в готелях.
Українські консули перебувають у контакті з місцевими органами влади і намагаються встановити перевізника. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області, ймовірно, у напрямку Варшави.
Як інформувало агентство, автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом. За інформацією польських ЗМІ, постраждали загалом 32 особи. В результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири рятувальні гелікоптери та виїхали автомобілі швидкої допомоги. Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.
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Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у генконсульстві України у Кракові.
У результаті зіткнення автобуса, який, ймовірно, прямував з Тернополя до Варшави, з двома вантажівками постраждало 16 пасажирів, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані.
“На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталося ДТП за участю вантажівок й автобуса українського перевізника. У ньому перебувало близько 40 громадян України. Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані”, - повідомили у консульстві.
Серед постраждалих дітей немає. Осіб, які постраждали, доставили до лікарень гелікоптерами.
Генконсульство перебуває в оперативному контакті з пожежниками, поліцією і рятувальними службами. Усім особам, які не потребують медичної допомоги, надано усіляку іншу допомогу, їх тимчасово розселено в готелях.
Українські консули перебувають у контакті з місцевими органами влади і намагаються встановити перевізника. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області, ймовірно, у напрямку Варшави.
Як інформувало агентство, автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом. За інформацією польських ЗМІ, постраждали загалом 32 особи. В результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири рятувальні гелікоптери та виїхали автомобілі швидкої допомоги. Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.
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