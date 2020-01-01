Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 липня





Про це



Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 22-27º.



У Луцьку 3 липня прогнозують також мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17º, вдень 24-26º.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 3 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, вдень подекуди град.Про це повідомляють на сайті Волинського центру з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 22-27º.У Луцьку 3 липня прогнозують також мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17º, вдень 24-26º.

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