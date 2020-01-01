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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 липня
У Волинській області завтра, 3 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, вдень подекуди град.

Про це повідомляють на сайті Волинського центру з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 22-27º.

У Луцьку 3 липня прогнозують також мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17º, вдень 24-26º.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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