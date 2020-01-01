Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 3 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 3 липня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями значний, гроза, вдень подекуди град.
Про це повідомляють на сайті Волинського центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 22-27º.
У Луцьку 3 липня прогнозують також мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17º, вдень 24-26º.
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Про це повідомляють на сайті Волинського центру з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали, 15-20 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 22-27º.
У Луцьку 3 липня прогнозують також мінливу хмарність. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17º, вдень 24-26º.
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