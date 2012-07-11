Уродженка Рівненщини потрапила у ТОП-10 футболісток світу





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За підсумками голосування до топ-10 найкращих футболісток світу увійшли відразу дві українки: Ольга Овдейчук, яка виступає за мадридський "Атлетіко", а також гравець харківського "Житлобуду-1" і капітан збірної України Дар'я Апанащенко.



Уродженка Рівненщини Ольга Овдейчук посіла сьоме місце, а Дар'я Апанащенко - восьме.



Переможницею голосування стала футболістка із Замбії Барбара Банда, яка виступає за китайський "Шанхай". На другому місці - нідерландка Джілл Рорд, яка грає за лондонський "Арсенал", а на третьому - бразилійка Андресса Алвеш ("Рома").

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Портал Futebol Feminino Alternativo, який спеціалізується на жіночому футболі, провів серед своїх читачів опитування, щоб визначити 50 найкращих футболісток світу.Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на womensfootball.com.ua.За підсумками голосування до топ-10 найкращих футболісток світу увійшли відразу дві українки: Ольга Овдейчук, яка виступає за мадридський "Атлетіко", а також гравець харківського "Житлобуду-1" і капітан збірної України Дар'я Апанащенко.Уродженка Рівненщини Ольга Овдейчук посіла сьоме місце, а Дар'я Апанащенко - восьме.Переможницею голосування стала футболістка із Замбії Барбара Банда, яка виступає за китайський "Шанхай". На другому місці - нідерландка Джілл Рорд, яка грає за лондонський "Арсенал", а на третьому - бразилійка Андресса Алвеш ("Рома").

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