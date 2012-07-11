Уродженка Рівненщини потрапила у ТОП-10 футболісток світу
Сьогодні, 06:21
Портал Futebol Feminino Alternativo, який спеціалізується на жіночому футболі, провів серед своїх читачів опитування, щоб визначити 50 найкращих футболісток світу.
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на womensfootball.com.ua.
За підсумками голосування до топ-10 найкращих футболісток світу увійшли відразу дві українки: Ольга Овдейчук, яка виступає за мадридський "Атлетіко", а також гравець харківського "Житлобуду-1" і капітан збірної України Дар'я Апанащенко.
Уродженка Рівненщини Ольга Овдейчук посіла сьоме місце, а Дар'я Апанащенко - восьме.
Переможницею голосування стала футболістка із Замбії Барбара Банда, яка виступає за китайський "Шанхай". На другому місці - нідерландка Джілл Рорд, яка грає за лондонський "Арсенал", а на третьому - бразилійка Андресса Алвеш ("Рома").
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Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на womensfootball.com.ua.
За підсумками голосування до топ-10 найкращих футболісток світу увійшли відразу дві українки: Ольга Овдейчук, яка виступає за мадридський "Атлетіко", а також гравець харківського "Житлобуду-1" і капітан збірної України Дар'я Апанащенко.
Уродженка Рівненщини Ольга Овдейчук посіла сьоме місце, а Дар'я Апанащенко - восьме.
Переможницею голосування стала футболістка із Замбії Барбара Банда, яка виступає за китайський "Шанхай". На другому місці - нідерландка Джілл Рорд, яка грає за лондонський "Арсенал", а на третьому - бразилійка Андресса Алвеш ("Рома").
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