Спекотні мікси у луцькій «Брамі»: холодний лимонад в асортименті за акційною ціною*
Сьогодні, 12:13
У ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку пропонують смачний холодний лимонад в асортименті за приємною акційною ціною.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, за приємною ціною можна скуштувати лимонад класичний, імбирний або ж грейпфрут-розмарин. Усі позиції – всього по 25 гривень.
«Якщо дістала літня спека виснажує Вас та завдає дискомфорту? Ми знаємо що робити! Скажіть спеці «ні» з прохолодним лимонадом на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків», – переконують у закладі.
Чекають на гостей щодня із 09:00 до 22:00.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, за приємною ціною можна скуштувати лимонад класичний, імбирний або ж грейпфрут-розмарин. Усі позиції – всього по 25 гривень.
«Якщо дістала літня спека виснажує Вас та завдає дискомфорту? Ми знаємо що робити! Скажіть спеці «ні» з прохолодним лимонадом на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків», – переконують у закладі.
Чекають на гостей щодня із 09:00 до 22:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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