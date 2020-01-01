Спекотні мікси у луцькій «Брамі»: холодний лимонад в асортименті за акційною ціною*

У ресторації «Брама у світ смаків» у Луцьку пропонують смачний холодний лимонад в асортименті за приємною акційною ціною.Про це повідомляє адміністрація закладу.Так, за приємною ціною можна скуштувати лимонад класичний, імбирний або ж грейпфрут-розмарин. Усі позиції – всього по 25 гривень.«Якщо дістала літня спека виснажує Вас та завдає дискомфорту? Ми знаємо що робити! Скажіть спеці «ні» з прохолодним лимонадом на літній терасі ресторації «Брама у світ смаків», – переконують у закладі.Чекають на гостей щодня із 09:00 до 22:00.