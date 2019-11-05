Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування

Кулінічу Максиму, який здійснив невдалий стрибок у ставок, збирають кошти на лікування.



Про це повідомляє одногрупник потерпілого Віталій Муляр у Фейсбуку,



Як зазначає Віталій, 28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний).



Після отриманих травм молодик повністю паралізований нижче пояса та має часткову втрату відчуття верхніх кінцівок.



Наразі хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні КП "Луцька міська клінічна лікарня".



«Оскільки лікування має великі матеріальні витрати, просимо допомоги у всіх!» – йдеться у дописі.



Реквізити для надання допомоги:

5168 7573 6650 4357 Тетяна Кулінич – мама

5457 0822 2096 4113 Віталій Муляр – волонтер





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопцю із села Раків Ліс Камінь-Каширського району, який здійснив невдалий стрибок у ставок, збирають кошти на лікування.Про це повідомляє одногрупник потерпілогоу Фейсбуку, пише "Вісник".Як зазначає Віталій, 28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний).Після отриманих травм молодик повністю паралізований нижче пояса та має часткову втрату відчуття верхніх кінцівок.Наразі хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні КП "Луцька міська клінічна лікарня".«Оскільки лікування має великі матеріальні витрати, просимо допомоги у всіх!» – йдеться у дописі.Реквізити для надання допомоги:

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