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Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування

Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування
Хлопцю із села Раків Ліс Камінь-Каширського району Кулінічу Максиму, який здійснив невдалий стрибок у ставок, збирають кошти на лікування.

Про це повідомляє одногрупник потерпілого Віталій Муляр у Фейсбуку, пише "Вісник".

Як зазначає Віталій, 28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний).

Після отриманих травм молодик повністю паралізований нижче пояса та має часткову втрату відчуття верхніх кінцівок.

Наразі хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні КП "Луцька міська клінічна лікарня".

«Оскільки лікування має великі матеріальні витрати, просимо допомоги у всіх!» – йдеться у дописі.

Реквізити для надання допомоги:
5168 7573 6650 4357 Тетяна Кулінич – мама
5457 0822 2096 4113 Віталій Муляр – волонтер

Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування

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Теги: кошти, допомога, волинянин, ставок
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