Хлопцю, який травмувався на ставку поблизу Луцька, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 17:02
Хлопцю із села Раків Ліс Камінь-Каширського району Кулінічу Максиму, який здійснив невдалий стрибок у ставок, збирають кошти на лікування.
Про це повідомляє одногрупник потерпілого Віталій Муляр у Фейсбуку, пише "Вісник".
Як зазначає Віталій, 28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний).
Після отриманих травм молодик повністю паралізований нижче пояса та має часткову втрату відчуття верхніх кінцівок.
Наразі хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні КП "Луцька міська клінічна лікарня".
«Оскільки лікування має великі матеріальні витрати, просимо допомоги у всіх!» – йдеться у дописі.
Реквізити для надання допомоги:
5168 7573 6650 4357 Тетяна Кулінич – мама
5457 0822 2096 4113 Віталій Муляр – волонтер
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Про це повідомляє одногрупник потерпілого Віталій Муляр у Фейсбуку, пише "Вісник".
Як зазначає Віталій, 28 червня через невдалий стрибок у ставок Максим отримав перелом тіла та дужок С6 (6-й шийний).
Після отриманих травм молодик повністю паралізований нижче пояса та має часткову втрату відчуття верхніх кінцівок.
Наразі хлопець перебуває в нейрохірургічному відділенні КП "Луцька міська клінічна лікарня".
«Оскільки лікування має великі матеріальні витрати, просимо допомоги у всіх!» – йдеться у дописі.
Реквізити для надання допомоги:
5168 7573 6650 4357 Тетяна Кулінич – мама
5457 0822 2096 4113 Віталій Муляр – волонтер
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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