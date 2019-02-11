У Володимирі-Волинському після зливи затопило вулицю. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Після сильної зливи, яка пройшла у Володимирі-Волинському близько 18-ої години 3-го липня, на вулиці Незалежності біля будівлі суду утворилося невеличке «озеро».
Кілька автомобілів, які були припарковані у низовині, залишилися у водному полоні. Один водій спробував виїхати, авто довелося пхати, пише БУГ.
Вода затопила проїжджу частину та навіть тротуар. Пройти, не намочивши ноги, неможливо.
Дітям невеличке озерце сподобалося, вони знімали взуття та міряли глибину “водойми”.
Згодом прочистити ливневу каналізацію приїхали комунальники.
Місцеві мешканці розповідають, що така ситуація на цій вулиці після кожної зливи.
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Кілька автомобілів, які були припарковані у низовині, залишилися у водному полоні. Один водій спробував виїхати, авто довелося пхати, пише БУГ.
Вода затопила проїжджу частину та навіть тротуар. Пройти, не намочивши ноги, неможливо.
Дітям невеличке озерце сподобалося, вони знімали взуття та міряли глибину “водойми”.
Згодом прочистити ливневу каналізацію приїхали комунальники.
Місцеві мешканці розповідають, що така ситуація на цій вулиці після кожної зливи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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