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В Україні тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть – МОЗ

В Україні тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть – МОЗ
Навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу 3 липня, відповідаючи на запитання, чи будуть повертати суворий карантин, якщо Україна досягне показника у 60 хворих на 100 тисяч осіб

"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тисяч населення, – зараз ми знаходимося вже на рівні, сьогодні на ранок, 59,7 на 100 тисяч населення.

Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б приймали рішення щодо перенесення ЗНО.

Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, – я хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи.

Є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, – користування масками, антисептики, соціальна дистанція, проведення різних заходів по кількості осіб, – а є конкретно по регіону в умовах адаптивного карантину", - повідомив Максим Степанов.

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Теги: Максим Степанов, МОЗ, карантин
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