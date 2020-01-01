В Україні тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть – МОЗ

Навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть.Про це міністр охорони здоров’яповідомив на брифінгу 3 липня, відповідаючи на запитання, чи будуть повертати суворий карантин, якщо Україна досягне показника у 60 хворих на 100 тисяч осіб"Що стосується показника 60 активних хворих на 100 тисяч населення, – зараз ми знаходимося вже на рівні, сьогодні на ранок, 59,7 на 100 тисяч населення.Ми використовували цей показник виключно для визначення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І ми його рахували станом на 22 червня. Якби цей показник перейшов 60, тоді ми б приймали рішення щодо перенесення ЗНО.Щодо обмежувальних заходів, які діють на території нашої країни, – я хочу нагадати: ми знаходимося в умовах адаптивного карантину, коли в залежності від епідситуації в тому чи іншому регіоні приймаються конкретні обмежувальні заходи або пом’якшуються обмежувальні заходи.Є загальні обмежувальні заходи, які стосуються правил поведінки, – користування масками, антисептики, соціальна дистанція, проведення різних заходів по кількості осіб, – а є конкретно по регіону в умовах адаптивного карантину", - повідомив Максим Степанов.