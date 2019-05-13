В Україні хочуть змінити ліміт на перевищення швидкості
Сьогодні, 05:37
На офіційному сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №3744, суть документу полягає в тому, що пропонується збільшити ліміт дозволеного перевищення швидкості на міжнародних та національних автодорогах.
Про це пише Район.Ратне.
Метою законопроєкту є зменшення витрат часу на проходження довгих відстаней та запобігання втоми водіїв, зниження ризиків, пов’язаних з досить тривалим та безперервним перебуванням водіїв за кермом.
Так, для міжнародних та національних доріг пропонують збільшити ліміт на перевищення швидкості:
- які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку – більш як на 30 кілометрів на годину;
- які мають дві смуги для руху в одному напрямку – більш як на 40 кілометрів на годину;
- які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку – більш як на 50 кілометрів на годину.
Крім того, за перевищення швидкості більш як на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку, пропонують карати водіїв штрафами у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Про це пише Район.Ратне.
Метою законопроєкту є зменшення витрат часу на проходження довгих відстаней та запобігання втоми водіїв, зниження ризиків, пов’язаних з досить тривалим та безперервним перебуванням водіїв за кермом.
Так, для міжнародних та національних доріг пропонують збільшити ліміт на перевищення швидкості:
- які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку – більш як на 30 кілометрів на годину;
- які мають дві смуги для руху в одному напрямку – більш як на 40 кілометрів на годину;
- які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку – більш як на 50 кілометрів на годину.
Крім того, за перевищення швидкості більш як на 60 кілометрів на годину на міжнародних та національних автомобільних дорогах, які мають три і більше смуг для руху в одному напрямку, пропонують карати водіїв штрафами у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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