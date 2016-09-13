У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
Сьогодні, 12:09
Виданню БУГ стало відомо, що зранку 4-го липня на вулиці 20-го липня у Володимирі-Волинському працювала поліція та СБУ.
Приїзд правоохоронців пов’язаний з продажем контрафактного товару. Йдеться про цигарки та алкоголь.
Деталі згодом.
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Приїзд правоохоронців пов’язаний з продажем контрафактного товару. Йдеться про цигарки та алкоголь.
Деталі згодом.
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