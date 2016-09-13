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У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ

У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
Виданню БУГ стало відомо, що зранку 4-го липня на вулиці 20-го липня у Володимирі-Волинському працювала поліція та СБУ.

Приїзд правоохоронців пов’язаний з продажем контрафактного товару. Йдеться про цигарки та алкоголь.

Деталі згодом.

У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ
У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ

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Теги: контрафакт, цигарки, алкоголь, СБУ
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