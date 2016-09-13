У місті на Волині правоохоронці «накрили» точки продажу контрафактного алкоголю та цигарок – ЗМІ





Приїзд правоохоронців пов’язаний з продажем контрафактного товару. Йдеться про цигарки та алкоголь.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виданню БУГ стало відомо, що зранку 4-го липня на вулиці 20-го липня у Володимирі-Волинському працювала поліція та СБУ.Приїзд правоохоронців пов’язаний з продажем контрафактного товару. Йдеться про цигарки та алкоголь.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію