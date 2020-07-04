Волинянин, який помер від коронавірусу, мав супутні хвороби





Про це інформує



Станом на 10.00 год. 4 липня у Нововолинську зареєстрували 162 випадки захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 113 людей одужали. 8 випадків летальні. Помер чоловік, якого лікували у реанімаційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, він мав супутні хвороби, кілька днів був підключений до апарату ШВЛ.



Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 19 пацієнтів, хворих на коронавірус: 11 жителів міста і 8 іногородніх (Іваничівський р-н – 3, Горохівський р-н – 1, Локачинський р-н – 4).



Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 9 жителів міста та 7 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих, 2 жителі міста та 1 іногородній.



Два нововолинці, які мають коронавірусну хворобу, лікуються в обласній лікарні, а ще 28 отримують лікування амбулаторно.



За увесь період пандемії зробили 253 швидких тести і взяли 1068 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 304 аналізи та методом ІФА G – 108 аналізів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили шість нових випадків коронавірусної хвороби. Три пацієнти одужали. Один випадок летальний.Про це інформує Нововолинська міська рада Станом на 10.00 год. 4 липня у Нововолинську зареєстрували 162 випадки захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 113 людей одужали. 8 випадків летальні. Помер чоловік, якого лікували у реанімаційному відділенні Нововолинської ЦМЛ, він мав супутні хвороби, кілька днів був підключений до апарату ШВЛ.Наразі у Нововолинській ЦМЛ стаціонарно лікується 19 пацієнтів, хворих на коронавірус: 11 жителів міста і 8 іногородніх (Іваничівський р-н – 3, Горохівський р-н – 1, Локачинський р-н – 4).Зокрема, в інфекційному відділенні перебуває 9 жителів міста та 7 іногородніх пацієнтів. У реанімаційному – 3 хворих, 2 жителі міста та 1 іногородній.Два нововолинці, які мають коронавірусну хворобу, лікуються в обласній лікарні, а ще 28 отримують лікування амбулаторно.За увесь період пандемії зробили 253 швидких тести і взяли 1068 заборів матеріалу на виявлення вірусу COVID-19 методом ПЛР. Також у Нововолинській центральній міській лікарні методом ІФА М зробили усього 304 аналізи та методом ІФА G – 108 аналізів.

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