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Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі

Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 27 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це інформують на сайті Камінь-Каширської районної райдержадміністрації.

Захворіли мешканці міста (16 випадків), населених пунктів Воєгоща (3 випадки), Раків Ліс (3 випадки), Піщане, Гута-Боровенська, Фаринки, Грудки, Оленине – по 1 випадку.

Ще 2 випадки завершилися летально (м. Камінь-Каширський та с. Воєгоща).

За весь період спостереження COVID-19 виявили у 213 жителів Камінь-Каширщини.

Станом на 4 липня в області зафіксували 2663 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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Теги: Камінь-Каширський, коронавірус
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