Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 16:53
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 27 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це інформують на сайті Камінь-Каширської районної райдержадміністрації.
Захворіли мешканці міста (16 випадків), населених пунктів Воєгоща (3 випадки), Раків Ліс (3 випадки), Піщане, Гута-Боровенська, Фаринки, Грудки, Оленине – по 1 випадку.
Ще 2 випадки завершилися летально (м. Камінь-Каширський та с. Воєгоща).
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 213 жителів Камінь-Каширщини.
Станом на 4 липня в області зафіксували 2663 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Про це інформують на сайті Камінь-Каширської районної райдержадміністрації.
Захворіли мешканці міста (16 випадків), населених пунктів Воєгоща (3 випадки), Раків Ліс (3 випадки), Піщане, Гута-Боровенська, Фаринки, Грудки, Оленине – по 1 випадку.
Ще 2 випадки завершилися летально (м. Камінь-Каширський та с. Воєгоща).
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 213 жителів Камінь-Каширщини.
Станом на 4 липня в області зафіксували 2663 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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