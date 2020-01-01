Повідомили, яка ситуація щодо COVID-19 у Камінь-Каширському районі





Про це інформують на сайті



Захворіли мешканці міста (16 випадків), населених пунктів Воєгоща (3 випадки), Раків Ліс (3 випадки), Піщане, Гута-Боровенська, Фаринки, Грудки, Оленине – по 1 випадку.



Ще 2 випадки завершилися летально (м. Камінь-Каширський та с. Воєгоща).



За весь період спостереження COVID-19 виявили у 213 жителів Камінь-Каширщини.



Станом на 4 липня в області зафіксували 2663 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 27 нових випадків коронавірусної інфекції.Про це інформують на сайті Камінь-Каширської районної райдержадміністрації Захворіли мешканці міста (16 випадків), населених пунктів Воєгоща (3 випадки), Раків Ліс (3 випадки), Піщане, Гута-Боровенська, Фаринки, Грудки, Оленине – по 1 випадку.Ще 2 випадки завершилися летально (м. Камінь-Каширський та с. Воєгоща).За весь період спостереження COVID-19 виявили у 213 жителів Камінь-Каширщини.Станом на 4 липня в області зафіксували 2663 випадки коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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