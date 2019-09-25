За добу водіям фур виписали штрафів на 54 тисячі євро через перевантаження





Такою статистикою поділився Міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформують на



“За дорученням Президента України посилений габаритно-ваговий контроль на дорогах триває. Так, лише за 2 липня було перевірено 6598 вантажних транспортних засобів та нараховано понад 54 тис. євро плати за перевантаження. Це відбувається завдяки злагодженій співпраці Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією та Службою безпеки України. Вже у 8 областях проводиться цілодобовий габаритно-ваговий контроль. І не рідко деякі будівельні компанії потрапляють до вибірки порушників”, - зазначив Міністр інфраструктури.



Владислав Криклій поділився свіжим антирейтингом найбільших порушень габаритно-вагового контролю за останню добу. Відтак, на автошляху М-14 інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками патрульної поліції та СБУ в Миколаївській області виявили 3 факти перевищення вагових параметрів при перевезенні вантажу.



Транспортні засоби, що перевозили щебінь, намагалися об’їхати пункт габаритно-вагового контролю польовими дорогами, але були затримані інспекторами відповідних служб для проведення зважування.



“Всі три вантажівки належать підприємству ТОВ "СПМК-17", яке задіяне в будівництві автомобільних доріг Миколаївської області, та вже неодноразово порушувало вимоги чинного законодавства при перевезенні вантажу”, - зауважив очільник Міністерства.



На кожному з авто було виявлено перевантаження як на строєну вісь, так і на загальну вагу та нараховано плату за проїзд у розмірі 816,72 євро за кожний транспортний засіб.



Крім цього, рекордсменами з перевищення вагових параметрів стали:



- на автошляху Н-09 у Івано-Франківській області авто MAN ТОВ “Прогрес логістик плюс”, в якому виявлено перевантаження на строєну вісь 32,25 т при нормі 24 т, на загальну вагу - 52,0 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд - 1180, 20 євро.



- на дорозі Н-14 у Кіровоградській області авто MAN ТОВ “ЕКСПРЕС ТЕХБУД”, в якому виявлено перевантаження на вісь 13,46 т при нормі 24 т, на загальну вагу - 42,2 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 344 євро.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За одну добу, 2 липня, інспектори Укртрансбезпеки перевірили 6598 вантажних транспортних засобів та нарахували понад 54 тисяч євро плати за перевантаження.Такою статистикою поділився Міністр інфраструктури України, інформують на сайті Міністерства інфраструктури України.“За дорученням Президента України посилений габаритно-ваговий контроль на дорогах триває. Так, лише за 2 липня було перевірено 6598 вантажних транспортних засобів та нараховано понад 54 тис. євро плати за перевантаження. Це відбувається завдяки злагодженій співпраці Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією та Службою безпеки України. Вже у 8 областях проводиться цілодобовий габаритно-ваговий контроль. І не рідко деякі будівельні компанії потрапляють до вибірки порушників”, - зазначив Міністр інфраструктури.Владислав Криклій поділився свіжим антирейтингом найбільших порушень габаритно-вагового контролю за останню добу. Відтак, на автошляху М-14 інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками патрульної поліції та СБУ в Миколаївській області виявили 3 факти перевищення вагових параметрів при перевезенні вантажу.Транспортні засоби, що перевозили щебінь, намагалися об’їхати пункт габаритно-вагового контролю польовими дорогами, але були затримані інспекторами відповідних служб для проведення зважування.“Всі три вантажівки належать підприємству ТОВ "СПМК-17", яке задіяне в будівництві автомобільних доріг Миколаївської області, та вже неодноразово порушувало вимоги чинного законодавства при перевезенні вантажу”, - зауважив очільник Міністерства.На кожному з авто було виявлено перевантаження як на строєну вісь, так і на загальну вагу та нараховано плату за проїзд у розмірі 816,72 євро за кожний транспортний засіб.Крім цього, рекордсменами з перевищення вагових параметрів стали:- на автошляху Н-09 у Івано-Франківській області авто MAN ТОВ “Прогрес логістик плюс”, в якому виявлено перевантаження на строєну вісь 32,25 т при нормі 24 т, на загальну вагу - 52,0 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд - 1180, 20 євро.- на дорозі Н-14 у Кіровоградській області авто MAN ТОВ “ЕКСПРЕС ТЕХБУД”, в якому виявлено перевантаження на вісь 13,46 т при нормі 24 т, на загальну вагу - 42,2 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 344 євро.

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