Що можна і не можна робити 5 липня





Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан, - повідомляє



Народні прикмети на 5 липня



– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.



– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.



– Комарі літають роєм – на гарну погоду.



В народі існувало повір'я, що людина, народжена 5 липня, своїм покровителем може вважати сосну, ялицю і ялину. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.



Що не можна робити 5 липня

1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.



2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.



3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 липня в народному календарі відзначають день Євсевія. Здавна люди вважали, що цей день відмінно підходить для зцілення душі і тіла.Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан, - повідомляє Канал24. – Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.– Комарі літають роєм – на гарну погоду.В народі існувало повір'я, що людина, народжена 5 липня, своїм покровителем може вважати сосну, ялицю і ялину. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.

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