Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька





Організовує електронний аукціон АТ «Укрпошта», інформує



Цінові пропозиції приймають до 20 липня, відбудеться аукціон 21 липня.



Початкова ціна продажу лоту становить 2,477 мільйона гривень, розмір мінімального кроку підвищення – 99,084 тисячі гривень.



«Приміщення їдальні 475,1 метра квадратного, місто Луцьк, вул. Кривий Вал, 19. Двоповерхова будівля з цокольним поверхом. Рік побудови – 1998. Стан – задовільний. Зручне розташування приміщення у центрі міста. Розвинута інфраструктура. Фундамент – бетонні блоки. Стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б панелі», – йдеться в описі лоту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приміщення їдальні на вулиці Кривий Вал, що належить «Укрпошті», виставили на продаж через аукціон.Організовує електронний аукціон АТ «Укрпошта», інформує «Волинь Online» Цінові пропозиції приймають до 20 липня, відбудеться аукціон 21 липня.Початкова ціна продажу лоту становить 2,477 мільйона гривень, розмір мінімального кроку підвищення – 99,084 тисячі гривень.«Приміщення їдальні 475,1 метра квадратного, місто Луцьк, вул. Кривий Вал, 19. Двоповерхова будівля з цокольним поверхом. Рік побудови – 1998. Стан – задовільний. Зручне розташування приміщення у центрі міста. Розвинута інфраструктура. Фундамент – бетонні блоки. Стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б панелі», – йдеться в описі лоту.

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