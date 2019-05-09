вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька

Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Приміщення їдальні на вулиці Кривий Вал, що належить «Укрпошті», виставили на продаж через аукціон.

Організовує електронний аукціон АТ «Укрпошта», інформує «Волинь Online».

Цінові пропозиції приймають до 20 липня, відбудеться аукціон 21 липня.

Початкова ціна продажу лоту становить 2,477 мільйона гривень, розмір мінімального кроку підвищення – 99,084 тисячі гривень.

«Приміщення їдальні 475,1 метра квадратного, місто Луцьк, вул. Кривий Вал, 19. Двоповерхова будівля з цокольним поверхом. Рік побудови – 1998. Стан – задовільний. Зручне розташування приміщення у центрі міста. Розвинута інфраструктура. Фундамент – бетонні блоки. Стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/б панелі», – йдеться в описі лоту.

Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрпошта, їдальня, Берізка, аукціон, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа
Сьогодні, 03:16
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Сьогодні, 02:46
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню В місті на Волині хочуть продати недіючу котельню
09 травень, 2019, 22:25
На Волині через продаж комунального майна завели «кримінал» на міську раду На Волині через продаж комунального майна завели «кримінал» на міську раду
18 січень, 2019, 08:15
Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста Лучан кличуть захистити книгарню у центрі міста
28 серпень, 2018, 14:06
Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка» Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка»
01 серпень, 2018, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа
Сьогодні, 03:16
 0
Продають приміщення колишньої їдальні в центрі Луцька
Сьогодні, 02:46
 0
Чоловік заснув з цигаркою: у Новій Каховці горів весь дах багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:34
 0
На Волині частину дороги державного значення хочуть відремонтувати за 65 мільйонів
Сьогодні, 00:25
 0
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8