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У Польщі в аварії за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки

У Польщі в аварії за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки
У неділю в Польщі сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. В результаті постраждали, зокрема, дві громадянки України.

Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

“5 липня близько 20:00 за місцевим часом на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, одній нашій громадянці надали першу медичну допомогу та виписали з лікарні.

“Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає. До надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі Консульського управління в Гданську та ДКС”, — додав Погорельцев.

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Теги: Польща, аварія, українки
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