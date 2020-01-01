У Польщі в аварії за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки





Про це Сергій Погорельцев.



“5 липня близько 20:00 за місцевим часом на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив співрозмовник УНН.



З його слів, одній нашій громадянці надали першу медичну допомогу та виписали з лікарні.



“Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає. До надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі Консульського управління в Гданську та ДКС”, — додав Погорельцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю в Польщі сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. В результаті постраждали, зокрема, дві громадянки України.Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України“5 липня близько 20:00 за місцевим часом на автодорозі між населеним пунктом Рогова та Дзвіжина сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса. За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості”, — повідомив співрозмовник УНН.З його слів, одній нашій громадянці надали першу медичну допомогу та виписали з лікарні.“Друга наша співвітчизниця перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає. До надання допомоги українкам залучено Почесного Консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі Консульського управління в Гданську та ДКС”, — додав Погорельцев.

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