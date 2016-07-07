В Україні відзначають Івана Купала: традиції та звичаї свята





Свято Різдва Іоанна Предтечі є неперехідним, а Іоанн - найбільш шанованим християнським святим після Богородиці, - пише



Розповідаємо детальніше про традиції відзначення Різдва Іоанна Предтечі та чому цього дня відзначають Івана Купала.



Ким був Іоанн Предтеча



Проживав Іоанн Предтеча або Іоанн Хреститель приблизно з 6-2 року до н.е. до 30 року н.е. Він був родичем Ісуса Христа по материнській лінії, народившись на шість місяців раніше. Його батьки були літніми людьми і померли коли Іоанн був ще малим.



Ім'я Предтечі значить, що він передував народженню Спасителя. А Хрестителя - тому що саме він охрестив Христа в Йорданській річці.



Іоанн довгі роки вів самотній спосіб життя, жив в пустелі. У 30 років його покликав Господь вийти з пустелі, щоб попередити про прихід Спасителя. Іоанн виконав волю Господа і став проповідувати людям про хрещення і покаяння. Він також почав хрестити людей у водах. Таїнство це було прообразом сучасної церемонії. Одного разу до берегів річки прийшов і сам Ісус, який звернувся до Іоанна з проханням охрестити його.



Хрещенням Ісуса Христа увінчалася проповідь Іоанна Предтечі. Помер він мученицькою смертю. Цар Ірод Антипа, син царя Ірода Великого (який після Різдва Христового наказав убити всіх вифлеємських немовлят) ув’язнив пророка в темницю за те, що той викривав його злочинний шлюб з Іродіадою. На бенкеті на честь дня народження дочка Іродіади Соломія танцювала для Ірода, і в нагороду за танець мати намовила її попросити у царя смерті пророка. Іоанну Хрестителю відтяли голову, і Соломія принесла її на блюді Іродіаді. На згадку про це встановлене церковне свято – Усікновення глави Іоанна Предтечі.



Свято Івана Купала



Різдво Іоанна Предтечі збіглося у часі з відзначенням у дохристиянські часи язичницького свята Івана Купала. Ним закінчується літній сонячний цикл річних календарних дохристиянських свят. Івана Купала — це свято молоді, хлопців та дівчат — Купало або Купайло пізніше воно з'єдналося з церковним — народженням Іоана Хрестителя.



Саму назву свята Івана Купала люди асоціювали з тим, що Іоанн Хреститель купав Ісуса Христа під час Його хрещення.



Івана Купала



Церква намагалася боротися з проявами язичництва, проте деякі з них живуть донині. Так, збереглися дохристиянські традиції та звичаї стрибати через багаття, яке є символом Сонця, плести та пускати за водою віночки зі свічками тощо. А найвідчайдушніші шукають квітку папороті.



Що можна, а чого не варто робити 7 липня



Різдво Іоанна Предтечі має кілька заборон. Цей день випадає на Петрів піст, тож варто дотримуватися посту. Також, за рекомендацією священнослужителів варто відмовитися від гучних гулянь, пісень та інших купальських атрибутів. Цього дня слід піти на богослужіння. Також традиційно у великі релігійні свята забороняється вся хатня та господарська робота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 липня відзначають одне з найбільших свят. Воно присвячене народженню пророка в сім'ї священика Захарії та його дружини Єлизавети. Пізніше цей пророк передбачив пришестя на Землю Ісуса Христа, і охрестив його у водах Йорданської річки.Свято Різдва Іоанна Предтечі є неперехідним, а Іоанн - найбільш шанованим християнським святим після Богородиці, - пише Zik Розповідаємо детальніше про традиції відзначення Різдва Іоанна Предтечі та чому цього дня відзначають Івана Купала.Проживав Іоанн Предтеча або Іоанн Хреститель приблизно з 6-2 року до н.е. до 30 року н.е. Він був родичем Ісуса Христа по материнській лінії, народившись на шість місяців раніше. Його батьки були літніми людьми і померли коли Іоанн був ще малим.Ім'я Предтечі значить, що він передував народженню Спасителя. А Хрестителя - тому що саме він охрестив Христа в Йорданській річці.Іоанн довгі роки вів самотній спосіб життя, жив в пустелі. У 30 років його покликав Господь вийти з пустелі, щоб попередити про прихід Спасителя. Іоанн виконав волю Господа і став проповідувати людям про хрещення і покаяння. Він також почав хрестити людей у водах. Таїнство це було прообразом сучасної церемонії. Одного разу до берегів річки прийшов і сам Ісус, який звернувся до Іоанна з проханням охрестити його.Хрещенням Ісуса Христа увінчалася проповідь Іоанна Предтечі. Помер він мученицькою смертю. Цар Ірод Антипа, син царя Ірода Великого (який після Різдва Христового наказав убити всіх вифлеємських немовлят) ув’язнив пророка в темницю за те, що той викривав його злочинний шлюб з Іродіадою. На бенкеті на честь дня народження дочка Іродіади Соломія танцювала для Ірода, і в нагороду за танець мати намовила її попросити у царя смерті пророка. Іоанну Хрестителю відтяли голову, і Соломія принесла її на блюді Іродіаді. На згадку про це встановлене церковне свято – Усікновення глави Іоанна Предтечі.Різдво Іоанна Предтечі збіглося у часі з відзначенням у дохристиянські часи язичницького свята Івана Купала. Ним закінчується літній сонячний цикл річних календарних дохристиянських свят. Івана Купала — це свято молоді, хлопців та дівчат — Купало або Купайло пізніше воно з'єдналося з церковним — народженням Іоана Хрестителя.Саму назву свята Івана Купала люди асоціювали з тим, що Іоанн Хреститель купав Ісуса Христа під час Його хрещення.Церква намагалася боротися з проявами язичництва, проте деякі з них живуть донині. Так, збереглися дохристиянські традиції та звичаї стрибати через багаття, яке є символом Сонця, плести та пускати за водою віночки зі свічками тощо. А найвідчайдушніші шукають квітку папороті.Різдво Іоанна Предтечі має кілька заборон. Цей день випадає на Петрів піст, тож варто дотримуватися посту. Також, за рекомендацією священнослужителів варто відмовитися від гучних гулянь, пісень та інших купальських атрибутів. Цього дня слід піти на богослужіння. Також традиційно у великі релігійні свята забороняється вся хатня та господарська робота.

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