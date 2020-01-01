Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 країн. СПИСОК





Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише



"Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил", - заявив Кулеба.



До переліку країн входять: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Бурунді, Танзанія, Сейшельські острови.



Також Кулеба розповів, що існує вісім категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу.



"Зараз Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в "зелений" список. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу, навіть попри на чинну заборону", - сказав Кулеба.



Категорії громадян виглядають так:



- співробітники медичних установ, медичні дослідники і співробітники;

- фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога;

- прикордонники;

- перевізники товарів та інші представники транспортних служб, перш за все йдеться про водіїв вантажівок;

- дипломати, співробітники поліції при виконанні обов'язків, служби цивільного захисту і міжнародних контингентів;

- особи, які прямують транзитом;

- особи, які їдуть з туристичною метою, або з інших робочих питань, або мають інший економічний інтерес;

- особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини. Ці обставини можуть по-різному тлумачитися в різних країнах.



Раніше МЗС звернулося до Мінінфраструктури та Державіаслужби з проханням зупинити продаж авіаквитків за кордон українцям, яких можуть не впустити в країну призначення через карантинні обмеження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни України станом на вівторок, 7 липня, можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ, - пише Корреспондент "Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил", - заявив Кулеба.До переліку країн входять: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Бурунді, Танзанія, Сейшельські острови.Також Кулеба розповів, що існує вісім категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу."Зараз Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в "зелений" список. Але навіть з цієї заборони є вісім винятків, вісім категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу, навіть попри на чинну заборону", - сказав Кулеба.Категорії громадян виглядають так:- співробітники медичних установ, медичні дослідники і співробітники;- фахівці з догляду за особами похилого віку та особи, яким потрібна термінова медична допомога;- прикордонники;- перевізники товарів та інші представники транспортних служб, перш за все йдеться про водіїв вантажівок;- дипломати, співробітники поліції при виконанні обов'язків, служби цивільного захисту і міжнародних контингентів;- особи, які прямують транзитом;- особи, які їдуть з туристичною метою, або з інших робочих питань, або мають інший економічний інтерес;- особи, які їдуть з метою навчання або мають інші невідкладні обставини. Ці обставини можуть по-різному тлумачитися в різних країнах.Раніше МЗС звернулося до Мінінфраструктури та Державіаслужби з проханням зупинити продаж авіаквитків за кордон українцям, яких можуть не впустити в країну призначення через карантинні обмеження.

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