Коли у Луцьку прощатимуться із 25-річним патрульним, що загинув внаслідок аварії
Сьогодні, 16:52
Повідомили час і місце прощання з загиблим патрульним поліцейським Олександром Волошиним.
Про це поінформувала журналістка Віта Сахнік у facebook.
Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.
Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.
7 липня він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.
Панахида відбудеться о 12:00 завтра, 8 липня, у Будинку панахиди у Луцьку на проспекті Перемоги, 8.
Також попрощатись з патрульним можна буде сьогодні, 7 липня, у цьому ж місці з 19:00.
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Про це поінформувала журналістка Віта Сахнік у facebook.
Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.
Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі розглядає декілька версій трагедії. Версія водія – особиста неуважність.
Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.
7 липня він помер в лікарні, так і не прийшовши до тями. У поліцейського залишилися дружина і маленька донька.
Панахида відбудеться о 12:00 завтра, 8 липня, у Будинку панахиди у Луцьку на проспекті Перемоги, 8.
Також попрощатись з патрульним можна буде сьогодні, 7 липня, у цьому ж місці з 19:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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