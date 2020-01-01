Коли у Луцьку прощатимуться із 25-річним патрульним, що загинув внаслідок аварії





Про це поінформувала журналістка Віта Сахнік у facebook.



Нагадаємо, вранці 6 липня двоє патрульних на службовому автомобілі Mitsubishi Outlender врізалися в електроопору.



Керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень повідомив, що Державне бюро розслідувань наразі



Після аварії 25-річний Олександр Волошин потрапив у реанімацію з політравмою, складною черепно-мозковою травмою, крововиливом у черевну порожнину, переломом кісток тазу. Знаходився на штучній вентиляції легень.







Панахида відбудеться о 12:00 завтра, 8 липня, у Будинку панахиди у Луцьку на проспекті Перемоги, 8.



Також попрощатись з патрульним можна буде сьогодні, 7 липня, у цьому ж місці з 19:00.

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