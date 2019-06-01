У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
Сьогодні, 17:17
У Ковелі 13 вересня відбудеться традиційне спортивне дійство «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг.
Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу «Ковель», - пише
КовельPOST.
Отож, всі можуть спробувати свої фізичні сили, отримати масу позитивних емоцій, стати свідками або ж учасниками непересічної спортивної події.
Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники головних пробігів та призери дитячих забігів отримають унікальну медаль фінішера, нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії нашого міста та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу «Ковель», - пише
КовельPOST.
Отож, всі можуть спробувати свої фізичні сили, отримати масу позитивних емоцій, стати свідками або ж учасниками непересічної спортивної події.
Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники головних пробігів та призери дитячих забігів отримають унікальну медаль фінішера, нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії нашого міста та України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За дезертирство судили військового з Волині
Сьогодні, 17:34
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 17:19
У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
Сьогодні, 17:17
Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років
Сьогодні, 16:50