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У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні

У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
У Ковелі 13 вересня відбудеться традиційне спортивне дійство «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг.

Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу «Ковель», - пише
КовельPOST.

Отож, всі можуть спробувати свої фізичні сили, отримати масу позитивних емоцій, стати свідками або ж учасниками непересічної спортивної події.

Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники головних пробігів та призери дитячих забігів отримають унікальну медаль фінішера, нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії нашого міста та України.


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Теги: Ковель, марафон, пробіг
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