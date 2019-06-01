У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні





Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу «Ковель», - пише

КовельPOST.



Отож, всі можуть спробувати свої фізичні сили, отримати масу позитивних емоцій, стати свідками або ж учасниками непересічної спортивної події.



Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники головних пробігів та призери дитячих забігів отримають унікальну медаль фінішера, нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії нашого міста та України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі 13 вересня відбудеться традиційне спортивне дійство «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-ий Ковельський міжнародний пробіг.Про це повідомляють на сторінці спортивного клубу «Ковель», - пишеОтож, всі можуть спробувати свої фізичні сили, отримати масу позитивних емоцій, стати свідками або ж учасниками непересічної спортивної події.Відбуватимуться забіги на різні дистанції, розраховані на окремі вікові категорії та класифікації. Учасники головних пробігів та призери дитячих забігів отримають унікальну медаль фінішера, нагороди та подарунки, а також стануть частиною спортивної історії нашого міста та України.

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