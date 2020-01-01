Маска без дотримання інших рекомендацій не приносить користі, – керівник центру громадського здоров’я на Волині
Сьогодні, 14:17
В.о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад розповів, чому важливі маски та як правильно їх носити.
Про це повідомляє Район.Медицина.
«Якщо ви хочете відмовитись від маски через певний дискомфорт, особливо в літню пору, то згадайте медиків, які окрім масок використовують захисні костюми, щитки чи окуляри, рукавиці. Усе це їм необхідно носити протягом тривалого часу. Маска - турбота про людей, які нас оточують. Якщо поруч із вами в громадському транспорті людина, яка належно використовує маску, пам’ятайте, що вона піклується не лише про себе», – каже в. о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.
Основні правила використання масок:
має повністю закривати ніс і рот;
має бути чистою;
слід носити у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції (супермаркети, громадський транспорт...)
«Пам'ятайте, що маска – лише один з елементів захисту, який без дотримання інших рекомендацій (дистанція, гігієна рук) не приносить ніякої користі», – наголошує Сергій Новосад
Рекомендації ВООЗ щодо масок
Медичні маски рекомендовані, насамперед, медичним працівникам, людям із симптомами COVID-19 та тим, хто за ними доглядає, особам із групи ризику (пенсіонерам, людям з хронічними захворюваннями).
Тканинні маски рекомендовано використовувати особам, у яких немає симптомів захворювання та у випадках, коли неможливо дотримуватися дистанції.
Рекомендації щодо використання тканинних масок
Насамперед, потрібно використовувати тканину, яка має достатні фільтруючі властивості, добре пропускає повітря.
Маска повинна мати не менше, ніж 3 шари захисту. Ідеальний варіант, коли внутрішній шар добре вбирає краплі, середній – має фільтруючі властивості і зовнішній – синтетичний матеріал, що відштовхує вологу.
Тканинна маска потребує певного догляду. Насамперед, вона має бути індивідуальною. Необхідно змінювати маску, якщо вона стала вологою чи забруднилася, а також регулярно прати з дотриманням температурних режимів.
Кому не можна використовувати маски?
дітям до 2-х років;
людям з хворобами дихання;
особам, які страждають від втрати слуху;
Альтернативою для цих людей є використання захисних щитків.
Не рекомендовано носити маски під час тренувань, адже маска може ускладнювати процес дихання.
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Про це повідомляє Район.Медицина.
«Якщо ви хочете відмовитись від маски через певний дискомфорт, особливо в літню пору, то згадайте медиків, які окрім масок використовують захисні костюми, щитки чи окуляри, рукавиці. Усе це їм необхідно носити протягом тривалого часу. Маска - турбота про людей, які нас оточують. Якщо поруч із вами в громадському транспорті людина, яка належно використовує маску, пам’ятайте, що вона піклується не лише про себе», – каже в. о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.
Основні правила використання масок:
має повністю закривати ніс і рот;
має бути чистою;
слід носити у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції (супермаркети, громадський транспорт...)
«Пам'ятайте, що маска – лише один з елементів захисту, який без дотримання інших рекомендацій (дистанція, гігієна рук) не приносить ніякої користі», – наголошує Сергій Новосад
Рекомендації ВООЗ щодо масок
Медичні маски рекомендовані, насамперед, медичним працівникам, людям із симптомами COVID-19 та тим, хто за ними доглядає, особам із групи ризику (пенсіонерам, людям з хронічними захворюваннями).
Тканинні маски рекомендовано використовувати особам, у яких немає симптомів захворювання та у випадках, коли неможливо дотримуватися дистанції.
Рекомендації щодо використання тканинних масок
Насамперед, потрібно використовувати тканину, яка має достатні фільтруючі властивості, добре пропускає повітря.
Маска повинна мати не менше, ніж 3 шари захисту. Ідеальний варіант, коли внутрішній шар добре вбирає краплі, середній – має фільтруючі властивості і зовнішній – синтетичний матеріал, що відштовхує вологу.
Тканинна маска потребує певного догляду. Насамперед, вона має бути індивідуальною. Необхідно змінювати маску, якщо вона стала вологою чи забруднилася, а також регулярно прати з дотриманням температурних режимів.
Кому не можна використовувати маски?
дітям до 2-х років;
людям з хворобами дихання;
особам, які страждають від втрати слуху;
Альтернативою для цих людей є використання захисних щитків.
Не рекомендовано носити маски під час тренувань, адже маска може ускладнювати процес дихання.
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