Маска без дотримання інших рекомендацій не приносить користі, – керівник центру громадського здоров’я на Волині





Про це повідомляє



«Якщо ви хочете відмовитись від маски через певний дискомфорт, особливо в літню пору, то згадайте медиків, які окрім масок використовують захисні костюми, щитки чи окуляри, рукавиці. Усе це їм необхідно носити протягом тривалого часу. Маска - турбота про людей, які нас оточують. Якщо поруч із вами в громадському транспорті людина, яка належно використовує маску, пам’ятайте, що вона піклується не лише про себе», – каже в. о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.



Основні правила використання масок:



має повністю закривати ніс і рот;

має бути чистою;

слід носити у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції (супермаркети, громадський транспорт...)

«Пам'ятайте, що маска – лише один з елементів захисту, який без дотримання інших рекомендацій (дистанція, гігієна рук) не приносить ніякої користі», – наголошує Сергій Новосад



Рекомендації ВООЗ щодо масок



Медичні маски рекомендовані, насамперед, медичним працівникам, людям із симптомами COVID-19 та тим, хто за ними доглядає, особам із групи ризику (пенсіонерам, людям з хронічними захворюваннями).

Тканинні маски рекомендовано використовувати особам, у яких немає симптомів захворювання та у випадках, коли неможливо дотримуватися дистанції.



Рекомендації щодо використання тканинних масок



Насамперед, потрібно використовувати тканину, яка має достатні фільтруючі властивості, добре пропускає повітря.



Маска повинна мати не менше, ніж 3 шари захисту. Ідеальний варіант, коли внутрішній шар добре вбирає краплі, середній – має фільтруючі властивості і зовнішній – синтетичний матеріал, що відштовхує вологу.



Тканинна маска потребує певного догляду. Насамперед, вона має бути індивідуальною. Необхідно змінювати маску, якщо вона стала вологою чи забруднилася, а також регулярно прати з дотриманням температурних режимів.



Кому не можна використовувати маски?



дітям до 2-х років;

людям з хворобами дихання;

особам, які страждають від втрати слуху;

Альтернативою для цих людей є використання захисних щитків.



Не рекомендовано носити маски під час тренувань, адже маска може ускладнювати процес дихання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад розповів, чому важливі маски та як правильно їх носити.Про це повідомляє Район.Медицина «Якщо ви хочете відмовитись від маски через певний дискомфорт, особливо в літню пору, то згадайте медиків, які окрім масок використовують захисні костюми, щитки чи окуляри, рукавиці. Усе це їм необхідно носити протягом тривалого часу. Маска - турбота про людей, які нас оточують. Якщо поруч із вами в громадському транспорті людина, яка належно використовує маску, пам’ятайте, що вона піклується не лише про себе», – каже в. о. директора Волинського обласного центру громадського здоров’я Сергій Новосад.має повністю закривати ніс і рот;має бути чистою;слід носити у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції (супермаркети, громадський транспорт...)«Пам'ятайте, що маска – лише один з елементів захисту, який без дотримання інших рекомендацій (дистанція, гігієна рук) не приносить ніякої користі», – наголошує Сергій НовосадМедичні маски рекомендовані, насамперед, медичним працівникам, людям із симптомами COVID-19 та тим, хто за ними доглядає, особам із групи ризику (пенсіонерам, людям з хронічними захворюваннями).Тканинні маски рекомендовано використовувати особам, у яких немає симптомів захворювання та у випадках, коли неможливо дотримуватися дистанції.Насамперед, потрібно використовувати тканину, яка має достатні фільтруючі властивості, добре пропускає повітря.Маска повинна мати не менше, ніж 3 шари захисту. Ідеальний варіант, коли внутрішній шар добре вбирає краплі, середній – має фільтруючі властивості і зовнішній – синтетичний матеріал, що відштовхує вологу.Тканинна маска потребує певного догляду. Насамперед, вона має бути індивідуальною. Необхідно змінювати маску, якщо вона стала вологою чи забруднилася, а також регулярно прати з дотриманням температурних режимів.дітям до 2-х років;людям з хворобами дихання;особам, які страждають від втрати слуху;Альтернативою для цих людей є використання захисних щитків.Не рекомендовано носити маски під час тренувань, адже маска може ускладнювати процес дихання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію