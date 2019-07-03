У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку





Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 7 липня, о 15:08, повідомляє УДСНС у Волинській області.



На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, працівники місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Білостік Луцького району. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби провели бойове розгортання і подали на приборкання вогню 2 пожежних водяних стволи.



Пожежу локалізували о 16:05 та ліквідували о 16:28.



Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни житлової кімнати, перекриття.



Ймовірна причина пожежі – короткого замикання електромережі.

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