У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:05
В селі Ватин Горохівського району горів дерев'яний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 7 липня, о 15:08, повідомляє УДСНС у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, працівники місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Білостік Луцького району. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби провели бойове розгортання і подали на приборкання вогню 2 пожежних водяних стволи.
Пожежу локалізували о 16:05 та ліквідували о 16:28.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни житлової кімнати, перекриття.
Ймовірна причина пожежі – короткого замикання електромережі.
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Повідомлення про пожежу надійшло вчора, 7 липня, о 15:08, повідомляє УДСНС у Волинській області.
На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, працівники місцевої пожежної охорони селища Сенкевичівка та села Білостік Луцького району. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби провели бойове розгортання і подали на приборкання вогню 2 пожежних водяних стволи.
Пожежу локалізували о 16:05 та ліквідували о 16:28.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни житлової кімнати, перекриття.
Ймовірна причина пожежі – короткого замикання електромережі.
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