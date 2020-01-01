Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:01
Президент України Володимир Зеленський 9 липня приїде на Волинь.
Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.
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Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.
Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Робимо ставки.Я кажу що буде ураган,після того як поїде
ТРУБА ЗЕЛЕНІЙ ШМАРКЛІ !!!
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