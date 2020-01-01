Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО

Володимир Зеленський 9 липня приїде на Волинь.



Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.



Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.





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