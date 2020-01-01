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Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО

Зеленський їде на Волинь. ОФІЦІЙНО
Президент України Володимир Зеленський 9 липня приїде на Волинь.

Про це інформують у Волинській обласній державній адміністрації.

Чіткого плану заходів в межах візиту поки немає. За попередньою інформацією, один із заходів в рамках візиту – зустріч з представниками бізнесу.


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Теги: Зеленський, Волинь, приїзд
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Коментарі 2
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Робимо ставки.Я кажу що буде ураган,після того як поїде
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ТРУБА ЗЕЛЕНІЙ ШМАРКЛІ !!!
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