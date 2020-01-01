На Львівщині викрили священника-рецидивіста, який незаконно торгував зброєю





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Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік у власному помешканні організував зброярню. Через Інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, яку перероблював на бойову. Також він виготовляв набої до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.



48-річний місцевий мешканець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності — у грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком Шевченківського районного суду м. Львова, чоловік був визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та був засуджений до 5-ти років позбавлення волі.



Однак, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнили від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.



Тому, щоб не потрапити в поле зору поліцейських, під час купівлі пістолетів та відправки поштою «товару» чоловік використовував фіктивні анкетні дані.



Поліцейські задокументували кілька фактів продажу зброї. Її вилучили та направили на експертне дослідження, за результатами якого вилучені пістолети є вогнепальною зброєю, придатною до стрільби.



Сьогодні, 8 липня, проводяться санкціоновані обшуки на території Львівської, Черкаської та Київської областей, зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.



Наразі вже вилучили 8 пістолетів, рушницю, 15 магазинів, 6 глушників, 165 набоїв, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають.



Вирішують питання про затримання 48-річного мешканця Львівської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Фото ілюстративне

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