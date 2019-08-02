Шахраї продали волинянину автомобіль-привид

Жителя Волинської області в мережі Інтернет ошукали невідомі продавці автомобіля.Про це повідомляють у Ковельському відділі поліції.4 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 28- річний житель Ковельського району, та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет - покупки автомобіля.Молодик сплатив майже 82 тисячі гривень за транспортний засіб, а товар не отримав.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.Правоохоронці рекомендують волинянам:- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.- Завжди перевіряйте інформацію про покупця/продавця. Простий спосіб - ввести дані і номери телефонів в рядок пошуку в будь-якому пошуковому ресурсі і перевірити, чи є відгуки в мережі.- Обов'язково перевіряйте номер телефону. Зазначений в оголошенні може відрізнятися від того, з якого вам будуть передзвонювати.Ковельський відділ поліції Волинської області