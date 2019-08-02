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Шахраї продали волинянину автомобіль-привид

Шахраї продали волинянину автомобіль-привид
Жителя Волинської області в мережі Інтернет ошукали невідомі продавці автомобіля.

Про це повідомляють у Ковельському відділі поліції.

4 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 28- річний житель Ковельського району, та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет - покупки автомобіля.

Молодик сплатив майже 82 тисячі гривень за транспортний засіб, а товар не отримав.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

Правоохоронці рекомендують волинянам:

- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.

- Завжди перевіряйте інформацію про покупця/продавця. Простий спосіб - ввести дані і номери телефонів в рядок пошуку в будь-якому пошуковому ресурсі і перевірити, чи є відгуки в мережі.

- Обов'язково перевіряйте номер телефону. Зазначений в оголошенні може відрізнятися від того, з якого вам будуть передзвонювати.
Ковельський відділ поліції Волинської області

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Теги: Волинь, Ковель, кримінал, поліція
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