Шахраї продали волинянину автомобіль-привид
Сьогодні, 08:10
Жителя Волинської області в мережі Інтернет ошукали невідомі продавці автомобіля.
Про це повідомляють у Ковельському відділі поліції.
4 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 28- річний житель Ковельського району, та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет - покупки автомобіля.
Молодик сплатив майже 82 тисячі гривень за транспортний засіб, а товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
Правоохоронці рекомендують волинянам:
- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.
- Завжди перевіряйте інформацію про покупця/продавця. Простий спосіб - ввести дані і номери телефонів в рядок пошуку в будь-якому пошуковому ресурсі і перевірити, чи є відгуки в мережі.
- Обов'язково перевіряйте номер телефону. Зазначений в оголошенні може відрізнятися від того, з якого вам будуть передзвонювати.
Ковельський відділ поліції Волинської області
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Про це повідомляють у Ковельському відділі поліції.
4 липня до Ковельського відділу поліції звернувся 28- річний житель Ковельського району, та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет - покупки автомобіля.
Молодик сплатив майже 82 тисячі гривень за транспортний засіб, а товар не отримав.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
Правоохоронці рекомендують волинянам:
- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.
- Завжди перевіряйте інформацію про покупця/продавця. Простий спосіб - ввести дані і номери телефонів в рядок пошуку в будь-якому пошуковому ресурсі і перевірити, чи є відгуки в мережі.
- Обов'язково перевіряйте номер телефону. Зазначений в оголошенні може відрізнятися від того, з якого вам будуть передзвонювати.
Ковельський відділ поліції Волинської області
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