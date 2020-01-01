На Донбасі загинув український військовий, ще троє – поранені





Про це



8 липня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.



Заходи із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації здійснювалися в умовах, коли частина армійських резервів зі складу Об’єднаних сил задіяна до ліквідації пожежі у Луганській області. Основні ж бойові підрозділи Збройних Сил України стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Мар’їнки, окупанти двічі відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки противник застосовував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також кулемети і стрілецьку зброю. Біля Старогнатівки та Опитного ворог обстрілював україїнські позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Хутору Вільний та Оріхового в ранковий та особливо в вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Новолуганського та Новозванівки агресор вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього – ще й з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв українські позиції поблизу Зайцевого та задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.



Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Жертв та поранених серед цивільного населення, на щастя, немає.



"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів українські воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил. За даними розвідки, 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу «Тигр»", - йдеться у повідомленні.



Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед наших захисників немає.



Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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