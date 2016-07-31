Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО





Вдосконалюють свої вміння з різних видів спорту. Цього разу тренування присвятили легкій атлетиці. Про це йдеться в сюжеті



Спортсмени уже змагались з багатьма суперниками, проте, кажуть, працювати ще є над чим.



Тренуватись до олімпіади їм допомагають професіонали з Лесиного вишу. Тренер Костянтин Мельничук ділиться, що в таких тренування має велике значення індивідуальний підхід до кожного. Тож фізкультурний факультет вишу взяв під опіку учасників олімпіади.



Крім фізичного розвитку важливу роль відіграє і соціалізація.



Всього на Волині до Спеціальної олімпіади готуються 25 спортсменів. Найпопулярніші напрямки – легка атлетика, баскетбол, футбол та флорбол.



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