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Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО

Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО
Волинські діти з синдромом Дауна тренуються до Спеціальної олімпіади України, яка відбудеться цього року у Житомирі.

Вдосконалюють свої вміння з різних видів спорту. Цього разу тренування присвятили легкій атлетиці. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Спортсмени уже змагались з багатьма суперниками, проте, кажуть, працювати ще є над чим.

Тренуватись до олімпіади їм допомагають професіонали з Лесиного вишу. Тренер Костянтин Мельничук ділиться, що в таких тренування має велике значення індивідуальний підхід до кожного. Тож фізкультурний факультет вишу взяв під опіку учасників олімпіади.

Крім фізичного розвитку важливу роль відіграє і соціалізація.

Всього на Волині до Спеціальної олімпіади готуються 25 спортсменів. Найпопулярніші напрямки – легка атлетика, баскетбол, футбол та флорбол.

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Теги: олімпіада, спортсмени, синдром Дауна
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