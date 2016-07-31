Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
Волинські діти з синдромом Дауна тренуються до Спеціальної олімпіади України, яка відбудеться цього року у Житомирі.
Вдосконалюють свої вміння з різних видів спорту. Цього разу тренування присвятили легкій атлетиці. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Спортсмени уже змагались з багатьма суперниками, проте, кажуть, працювати ще є над чим.
Тренуватись до олімпіади їм допомагають професіонали з Лесиного вишу. Тренер Костянтин Мельничук ділиться, що в таких тренування має велике значення індивідуальний підхід до кожного. Тож фізкультурний факультет вишу взяв під опіку учасників олімпіади.
Крім фізичного розвитку важливу роль відіграє і соціалізація.
Всього на Волині до Спеціальної олімпіади готуються 25 спортсменів. Найпопулярніші напрямки – легка атлетика, баскетбол, футбол та флорбол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вдосконалюють свої вміння з різних видів спорту. Цього разу тренування присвятили легкій атлетиці. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Спортсмени уже змагались з багатьма суперниками, проте, кажуть, працювати ще є над чим.
Тренуватись до олімпіади їм допомагають професіонали з Лесиного вишу. Тренер Костянтин Мельничук ділиться, що в таких тренування має велике значення індивідуальний підхід до кожного. Тож фізкультурний факультет вишу взяв під опіку учасників олімпіади.
Крім фізичного розвитку важливу роль відіграє і соціалізація.
Всього на Волині до Спеціальної олімпіади готуються 25 спортсменів. Найпопулярніші напрямки – легка атлетика, баскетбол, футбол та флорбол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські «сонячні» спортсмени готуються до олімпіади. ВІДЕО
Сьогодні, 22:25
Терміново потрібна допомога доньці воїна 51 ОМБр
Сьогодні, 21:56