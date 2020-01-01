В Україні водійські права видаватимуть за новими правилами

Міністерство внутрішніх справ оновило правила видавання водійських прав.Відповідні зміни було внесено 22 травняСвідченням проходження водіями транспортних засобів підготовки та перепідготовки є такі документи:- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв, інформація про котре наявна в ЄДР МВС;- документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професіями "Водій автотранспортних засобів", "Водій мототранспортних засобів", "Водій трамвая", "Водій тролейбуса", видані закладом, що має ліцензію на провадження відповідної діяльності у сфері професійно-технічної освіти.При цьому документ, що засвідчує підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, дійсний для складання іспитів у територіальному сервісному центрі МВС упродовж двох років з дня закінчення закладу.Згідно з оновленою інструкцією, під час складання теоретичного і практичного іспитів використовуються технічні засоби контролю (зокрема фото- та відеофіксації) процесу.Теоретичний іспит приймається у спеціально обладнаному приміщенні ТСЦ МВС. Екзаменаційний білет налічує 20 питань, до кожного з яких є від 2 до 5 варіантів відповідей (один з них – правильний).У разі відкриття двох і більше категорій транспортних засобів теоретичний іспит складається за екзаменаційними білетами вищої категорії. Він триває 20 хвилин, починаючи з моменту виведення на екран монітора першого запитання.Теоретичний іспит вважається нескладеним, якщо водій допустив три помилки, не дав відповіді у відведений час або використовував додаткові електронні прилади, навчальну літературу, засоби зв'язку, пристрої зчитування, а також підказки інших осіб. Перескласти його можна буде не раніше як через 5 календарних днів, відлік яких починається з наступного після іспиту дня.Результат успішно складеного теоретичного іспиту дійсний три місяці.Практичний іспит складається в тому ж ТСЦ МВС. Насамперед екзаменатор має ознайомити особу з порядком його проведення. Сам практичний іспит проходить у два етапи:- на майданчику для навчання з початкового керування;- в умовах дорожнього руху на визначених ТСЦ МВС маршрутах (за винятком перевірки навичок керування транспортними засобами категорій A1, A, B1).При цьому до другого етапу допускаються особи лише в разі успішного проходження першого етапу практичного іспиту. Якщо особа тричі не склала практичний іспит, то вона має пройти повторний курс підготовки з практичного керування транспортним засобом у будь-якому закладі, й лише потім допускається до наступного іспиту. Відновлення втраченого водійського посвідчення Читайте також Євросоюз посилив правила роботи далекобійників У разі втрати або викрадення водійського посвідчення оформлення та видача нового здійснюється без складання іспитів. Якщо власник втратив посвідчення водія, яке було отримане вперше, ТСЦ МВС видає нове. При цьому воно вважається таким, що видане вперше, й дійсне впродовж терміну, що був вказаний у втраченому або викраденому посвідченні.