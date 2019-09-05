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У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО

У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО
У Луцьку незабаром збудують новий спортивний майданчик у дворі будинку на проспекті Молоді, 4.

З цієї нагоди відбулася зустріч радника міського голови Ігоря Поліщука, заступника міського голови Костянтина Петрочука, директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимира Захожого з мешканцями навколишніх будинків, повідомляє міська рада Луцька.

У ході розмови Ігор Поліщук зауважив, що це буде багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Займатися спортом тут можна буде цілий рік. За його словами, роботи уже розпочалися і будуть завершені до середини серпня.

«Цьогоріч ми плануємо облаштувати п’ять таких майданчиків. Один з них у вашому дворі. Тут багато дітей і сподіваюся їм буде цікаво займатися. Ми уже у багатьох дворах збудували такі майданчики. Мешканці задоволені, адже це стало місцем проведення вільного часу дітворою. Вони гарні і якісні. Однак, треба визначити відповідальну людину, яка доглядатиме за майданчиком, аби його не знищили. Він повинен мати режим роботи і закриватися на ніч, щоб тут не розпивали алкоголь чи не займалися дурницями», - додав він.

Ігор Поліщук зазначив, що також поруч з майданчиком встановлять вуличні тренажери. Під час зустрічі мешканцям представили варіанти обладнання, вони мають визначитися і подати свої побажання у міську раду.

Під час зустрічі громадяни піднімали й інші проблемні питання, зокрема, щодо встановлення лавочок та смітників у дворі, додаткового ігрового обладнання на дитячому майданчику.

Зазначимо, у минулі роки відкрили кілька футбольних полів зі штучним покриттям та спортивні майданчики з поліуритановим покриттям. Також завершуються роботи з облаштування першого баскетбольного майданчика.

У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО
У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО
У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО
У Луцьку збудують ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. ФОТО

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Теги: Луцьк, спортивний майданчик
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