Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 10:52
На вулиці Червоного Хреста та Володимирській у Луцьку муніципали спіймали "на гарячому" людей, які складували сміття у невідведених для цього місцях.
Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Зокрема, люди викидали будівельне сміття в контейнери для побутових відходів, що є порушенням правил благоустрою міста.
До слова, великогабаритне сміття стає причиною поломки сміттєзбиральної техніки.
У департаменті наголосили, що великогабаритне, ремонтне та будівельне сміття потрібно вивозити самостійно, або із залученням відповідної техніки, у спеціально відведені для цього сміттєзвалища.
Мунвартівці встановлили, що вказане порушення вчинили особи, які не мають відношення до вказаних вулиць, а проживають у приміських населених пунктах.
На порушників склали протоколи про адмінправопорушення, штраф за яке складає від 340-1360 грн.
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Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.
Зокрема, люди викидали будівельне сміття в контейнери для побутових відходів, що є порушенням правил благоустрою міста.
До слова, великогабаритне сміття стає причиною поломки сміттєзбиральної техніки.
У департаменті наголосили, що великогабаритне, ремонтне та будівельне сміття потрібно вивозити самостійно, або із залученням відповідної техніки, у спеціально відведені для цього сміттєзвалища.
Мунвартівці встановлили, що вказане порушення вчинили особи, які не мають відношення до вказаних вулиць, а проживають у приміських населених пунктах.
На порушників склали протоколи про адмінправопорушення, штраф за яке складає від 340-1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Навіщо селян взагалі з сіл випускати? Нехай на землі працюють. Село підіймають,а в мімто лише один рад нм два місяці і лише контрольованим групами .
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