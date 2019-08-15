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Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО

Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
На вулиці Червоного Хреста та Володимирській у Луцьку муніципали спіймали "на гарячому" людей, які складували сміття у невідведених для цього місцях.

Про це інформують на сторінці департаменту у facebook.

Зокрема, люди викидали будівельне сміття в контейнери для побутових відходів, що є порушенням правил благоустрою міста.

До слова, великогабаритне сміття стає причиною поломки сміттєзбиральної техніки.

У департаменті наголосили, що великогабаритне, ремонтне та будівельне сміття потрібно вивозити самостійно, або із залученням відповідної техніки, у спеціально відведені для цього сміттєзвалища.

Мунвартівці встановлили, що вказане порушення вчинили особи, які не мають відношення до вказаних вулиць, а проживають у приміських населених пунктах.

На порушників склали протоколи про адмінправопорушення, штраф за яке складає від 340-1360 грн.

Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО
Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО

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Теги: будівельне сміття, муніципали
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Коментарі 1
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Навіщо селян взагалі з сіл випускати? Нехай на землі працюють. Село підіймають,а в мімто лише один рад нм два місяці і лише контрольованим групами .
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