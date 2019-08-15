Муніципали спіймали людей, які з передмістя звозили будівельне сміття до Луцька. ФОТО





Про це інформують на сторінці департаменту у



Зокрема, люди викидали будівельне сміття в контейнери для побутових відходів, що є порушенням правил благоустрою міста.



До слова, великогабаритне сміття стає причиною поломки сміттєзбиральної техніки.



У департаменті наголосили, що великогабаритне, ремонтне та будівельне сміття потрібно вивозити самостійно, або із залученням відповідної техніки, у спеціально відведені для цього сміттєзвалища.



Мунвартівці встановлили, що вказане порушення вчинили особи, які не мають відношення до вказаних вулиць, а проживають у приміських населених пунктах.



На порушників склали протоколи про адмінправопорушення, штраф за яке складає від 340-1360 грн.





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