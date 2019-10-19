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У селі на Волині 163 споживачам відключать газ

У селі на Волині 163 споживачам відключать газ
13-17 липня фахівці "Волиньгазу" проведуть планово-ремонтні роботи у селі Соснина Іваничівського району.

Про це інформує пресслужба "Волиньгазу".

У зв'язку з цим без газу тимчасово залишаться 163 споживачі. Газопостачання вимкнуть з 09:00 години 13 липня 2020 року, відновлять – о 15:00 годині 17 липня 2020 року.

Фахівці компанії АТ «Волиньгаз» замінять надземні ділянки газопроводів вводів до будинків разом з відключаючими пристроями. Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання.

"Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - наголошують у компанії.

Відновлення газопостачання 163 абонентам відбудеться з 17.07.2020 року за умови:

– доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях;

– наявності підписаного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між оператором ГРМ і споживачем;

– наявності акту перевірки ДВК, згідно глави 6 розділу ІІІ ПБСГ;

– наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання згідно Глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних мереж;

– відсутності заборгованості за розподіл природного газу і спожитий газ.

Детальніше про умови відновлення газопостачання можна прочитати за посиланням.

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Теги: газ, Волиньгаз, Соснина
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