У селі на Волині 163 споживачам відключать газ
Сьогодні, 16:07
13-17 липня фахівці "Волиньгазу" проведуть планово-ремонтні роботи у селі Соснина Іваничівського району.
Про це інформує пресслужба "Волиньгазу".
У зв'язку з цим без газу тимчасово залишаться 163 споживачі. Газопостачання вимкнуть з 09:00 години 13 липня 2020 року, відновлять – о 15:00 годині 17 липня 2020 року.
Фахівці компанії АТ «Волиньгаз» замінять надземні ділянки газопроводів вводів до будинків разом з відключаючими пристроями. Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання.
"Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - наголошують у компанії.
Відновлення газопостачання 163 абонентам відбудеться з 17.07.2020 року за умови:
– доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях;
– наявності підписаного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між оператором ГРМ і споживачем;
– наявності акту перевірки ДВК, згідно глави 6 розділу ІІІ ПБСГ;
– наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання згідно Глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних мереж;
– відсутності заборгованості за розподіл природного газу і спожитий газ.
Детальніше про умови відновлення газопостачання можна прочитати за посиланням.
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Про це інформує пресслужба "Волиньгазу".
У зв'язку з цим без газу тимчасово залишаться 163 споживачі. Газопостачання вимкнуть з 09:00 години 13 липня 2020 року, відновлять – о 15:00 годині 17 липня 2020 року.
Фахівці компанії АТ «Волиньгаз» замінять надземні ділянки газопроводів вводів до будинків разом з відключаючими пристроями. Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання.
"Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - наголошують у компанії.
Відновлення газопостачання 163 абонентам відбудеться з 17.07.2020 року за умови:
– доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях;
– наявності підписаного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між оператором ГРМ і споживачем;
– наявності акту перевірки ДВК, згідно глави 6 розділу ІІІ ПБСГ;
– наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання згідно Глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних мереж;
– відсутності заборгованості за розподіл природного газу і спожитий газ.
Детальніше про умови відновлення газопостачання можна прочитати за посиланням.
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