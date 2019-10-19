У селі на Волині 163 споживачам відключать газ





Про це інформує пресслужба



У зв'язку з цим без газу тимчасово залишаться 163 споживачі. Газопостачання вимкнуть з 09:00 години 13 липня 2020 року, відновлять – о 15:00 годині 17 липня 2020 року.



Фахівці компанії АТ «Волиньгаз» замінять надземні ділянки газопроводів вводів до будинків разом з відключаючими пристроями. Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання.



"Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - наголошують у компанії.



Відновлення газопостачання 163 абонентам відбудеться з 17.07.2020 року за умови:



– доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях;



– наявності підписаного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між оператором ГРМ і споживачем;



– наявності акту перевірки ДВК, згідно глави 6 розділу ІІІ ПБСГ;



– наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання згідно Глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних мереж;



– відсутності заборгованості за розподіл природного газу і спожитий газ.



Детальніше про умови відновлення газопостачання можна прочитати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-17 липня фахівці "Волиньгазу" проведуть планово-ремонтні роботи у селі Соснина Іваничівського району.Про це інформує пресслужба "Волиньгазу" У зв'язку з цим без газу тимчасово залишаться 163 споживачі. Газопостачання вимкнуть з 09:00 години 13 липня 2020 року, відновлять – о 15:00 годині 17 липня 2020 року.Фахівці компанії АТ «Волиньгаз» замінять надземні ділянки газопроводів вводів до будинків разом з відключаючими пристроями. Проведення даних робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання."Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - наголошують у компанії.Відновлення газопостачання 163 абонентам відбудеться з 17.07.2020 року– доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях;– наявності підписаного акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між оператором ГРМ і споживачем;– наявності акту перевірки ДВК, згідно глави 6 розділу ІІІ ПБСГ;– наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання згідно Глави 5 розділу ІІІ Кодексу газорозподільних мереж;– відсутності заборгованості за розподіл природного газу і спожитий газ.Детальніше про умови відновлення газопостачання можна прочитати за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію